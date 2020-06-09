طبيب بلجيكى تجاوز عمره 100عام يواجه كورونا بـ"مارثون" لجمع التبرعات .. صور

بيشوى رمزى

لم يكن عمره المتقدم عائقا كبيرا حتى يشعر بالمسئولية تجاه محيطه، فى ظل أزمة "كورونا"، التى لم تقتصر فى نطاقها على البعد الصحى، وإنما تحمل فى طياتها أبعادا أخرى، أبرزها اقتصادى، فى ظل تداعيات كارثية كبيرة، على رأسها الزيادة الكبيرة فى حجم البطالة، بالإضافة إلى الجانب السياسى، فى ضوء تقييم الشعوب لأداء الحكومات فى التعامل مع الأزمة الراهنة.



التقدم فى العمر لم يمنعه من التحدى

ألفونس ليمبولس، طبيب بلجيكى تجاوز عمره الـ103 عام، لكنه مازال يشعر بمن حوله، لذا فقد قرر أن يشارك بفاعلية عبر المساعدة فى حل الأزمة الراهنة، من خلال مارثون مشى يقوم به حول حديقة منزله، بهدف جمع الأموال وتخصيصها لمجابهة فيروس كورونا.



الطبيب البلجيكى يحسب المسافة المقطوعة

رحلة ألفونس بدأت فى 1 يونيو الجارى، بينما سوف تستمر حتى نهاية الشهر، حيث ستصل المسافة التى سوف يقطعها 42.2 كيلومتر، يقوم بتقسيمها ليقوم بحوالى 10 لفات، يوميا، تقدر بمسافة 145 متر.



الطبيب ألفونس ليمبولس

يقول الطبيب المتقاعد أنه استلهم الفكرة من البريطانى توم مور، وهو ضابط متقاعد شارك بالحرب العالمية الثانية يبلغ من العمر 100 عام، حيث قرر جمع الأموال عبر المشى حول حديقته، استطاع من خلالها تقديم 40 مليون دولار لدعم الخدمات الصحية ببلاده.



ألفونس عاصر الأوبئة فى الماضى.. ويسعى لمكافحة كورونا

ذكريات الفونس مع الأوبئة أكبر بكثير من أخرين ممن هم أصغر سنا، حيث عاصر تفشى وباء الأنفلونزا فى مناطق عدة بأوروبا فى الخمسينات من القرن الماضى، وهو ربما ما ساهم فى وضع المزيد من المسئوليات على كاهله.



ألفونس فى حديقة منزله

يرى ألفونس أن وباء الأنفلونزا كان خطرا داهما، وسبب الذعر لألاف البشر فى القارة العجوز، إلا أن الحقيقة التى لا يمكن تجاهلها أن الكثيرين ممن أصيبوا به كانوا يتعافون بشكل أسرع من المتعافين بسبب كورونا.



ألفونس يقرر المساهمة فى مكافحة كورونا

وأوضح أنه قرر القيام بالمارثون باعتباره طبيبا، مؤكدا أن سعيد بتقديم ما يزيد قليلا عن 6 ألاف يورو، لدعم القطاع الصحى ببلجيكا رغم أنه مازال لم يغطى أكثر من ثلث مسافة الماراثون المقررة.



جانب من رحلة ألفونس



مارثون للمشى لمكافحة كورونا