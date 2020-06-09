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صور ..يوم ترفيهى لمصابى كورونا بمستشفى العزل فى مشتول السوق

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:08 ص
صور ..يوم ترفيهى لمصابى كورونا بمستشفى العزل فى مشتول السوق يوم ترفيهى للمرضى بمستشفى مشتول السوق
الشرقية - إيمان مهنى

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قام الفريق الطبى بمبنى العزل بمستشفى مشتول السوق المركزي ،  بمحافظة الشرقية ، بإشراف مدير المستشفي ، بتنظيم يوم رياضى ترفيهى للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، تحفيزا لحالتهم النفسية ورفع الروح المعنوية لهم ، والتعجيل بالشفاء ، حيث قام الجيش الأبيض بالعزل بتزيين المكان بالبالونات وعمل تمرينات تنفسية للمرضى بجانب التمرينات الرياضية ، مظهرين روح المحبة الصداقة والألفة بين المرضى ، الذين أعربوا عن فرحتهم مستبشرين بالشفاء العاجل ، وأن يرفع الله تلك الغمة ويخرج مصر وأهلها منها سالمين .

وفى سياق متصل قامت مستشفى ديرب نجم المركزى ، بإشراف مدير المستشفي، بتدريب المرضى بقسم العزل على التمرينات التنفسية  (breathing exercise)، والتى بدورها تعمل على زيادة سعة الرئة ، وخفض معدل ضربات القلب ، وخفض ضغط الدم ، وزيادة معدل الاكسجين بالرئتين وخلايا الجسم ، والاسترخاء، وتحسين قدرة الجسم على الحركة ، والتقليل من فرص إصابة وتلف العضلات، من خلال رئيس قسم وأخصائيين العلاج الطبيعى بالمستشفي ، كما تم تدريب التمريض أيضا على التمارين السابقة لمتابعة المرضى وعمل التمارين اللازمة لهم بين كل حين وآخر ، وتم  شرح الأوضاع الصحيحة للنوم ، والاسترخاء (positionning) ، التى تحسن من أعراض التنفس وصحة الرئتين .

وكلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، مدير إدارة التنمية البشرية ، بالتنسيق مع إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية ، بعمل كشف تقسيم لأيام استلام العمل لدفعة فنيات وأخصائيات التمريض المكلفين الجدد ، وفقاً للقرار رقم ٤٠٠ ، ورقم ٤٦٣ لسنة ٢٠٢٠ ، بكل إدارة صحية بمحافظة الشرقية ، حتى يتثنى توزيعهم على المستشفيات التابعة لها ، والكشف موضح به مواعيد استلام الدفعات قرين كل إدارة صحية .

وأثنى الدكتور هشام مسعود على أداء الأطباء والتمريض بكتائب الجيش الأبيض بالشرقية، لما يبذلونه من مجهودات عظيمة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد١٩ "، مشيداً بدورهم الذى ينم عن وطنيتهم المخلصة وعملهم البطولي ، كما قدم الشكر لمديرى مستشفيات مشتول السوق ، وديرب نجم ، والفرق الطبية بأقسام العزل على الجهود المبذولة لصالح المرضى بهذه المستشفيات .

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يوم ترفيهى للمرضى بمستشفى مشتول السوق
 

 


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