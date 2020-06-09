صور.. فض أسواق وتطهير لجان الثانوية العامة ورفع المخلفات بكفر الشيخ

كفر الشخ - محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات التطهير بإقامة حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وفض وإخلاء سوق ابو عبده بروس الفرخ، وتطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة، ومنع التجمعات بناءًا على توجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفرالشيخ.

وتابع على سلامة ، رئيس مركز ومدينة قلين ، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة، والتطهير والتعقيم بقرى البكاتوش ، والحصة، والمنشأة الكبري، و شباس عمير، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري، وتابع أعمال رفع كفاءة النظافة العامة والتجميل، وإزالة المتولد اليومى من القمامة، والمخلفات، والأتربة بالمدينة والقرى.

وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت بالمدينة، والتطهير والتعقيم بمدرسة رفاعة بأبو غنيمة، مقر لجنة امتحانات الثانوية العامة، والوقوف على كفاءتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية، حفاظًا على سلامة الطلبة والطالبات، والتطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت بقرى الحدادي، وسد خميس، بالتنسيق مع الإدارة الصحية، والطب البيطري، فضلًا عن متابعة أعمال فض سوق ابو غنيمة، ومصادرة المفروشات من الباعة الجائلين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما أشرَفت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على أعمال حملات النظافة العامة، ورفع المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بالمدينة وقريتى تيدا، وسد خميس.

وأشرف اللواء خالد مرسى ، رئيس مركز ومدينة دسوق ، على أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة ، وفض الأسواق والباعة الجائلين ومنع التجمعات بالمدينة والقرى ، كما أشرفَ رئيس مركز ومدينة دسوق، على حملات النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى ، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة.

وتابع أحمد إسماعيل ، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمتابعة فض وإخلاء سوق ابو عبده بروس الفرخ ، ومنع التجمعات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ، كما تابع أعمال النظافة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية وإزالة المخلفات ، وتفريغ حاويات القمامة ، ورفع المخلفات الصلبة بالمدينة.

كما أشرف المهندس محمد إمام ، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على إستمرار حملات التعقيم اليومية بالمدينة، حيث تم تطهير وتعقيم الشوارع، والطرق، والمنشآت والحدائق والميادين العامة ، وتابع أعمال النظافة والتجميل بمداخل ومخارج المدينة، وطريق النرجس الرئيسي، فضلا عن رفع كفاءة وصيانة كشافات ، وأعمدة الإنارة العامة.

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال رش وتطهير وتعقيم بنك الإسكندرية بالمدينة، حيث تم تطهير المبنى بالكامل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق متصل قام راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، بالإشراف على إستمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والمدارس، والأسواق، والمساجد، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، حيث تم تطهير السجل المدني، والإدارة الصحية، بالتنسيق مع إدارة المتابعة، والبيئة، والطب البيطري، والزراعة.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، حملات النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات أولاً بأول بقرى اسحاقه، والروضة، والشمارقة، فضلاً عن رفع كفاءة وصيانة كشافات الإنارة بقرية دقميرة.

وعلى جانب آخر، عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تخص مراكز ومدن المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية، والصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره، وكذا تطبيق التباعد بين المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق " الموسمية ، الأسبوعية، الماشية، اليومية "بدائرة المحافظة، فضلًا عن رفع الاشغالات بالطرق والشوارع، للحفاظ علي المظهر الحضاري لكافة مراكز ومدن المحافظة، وتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على متابعة النواب الليليين لإقامة حملات رفع القمامة الليلية، والمرور على المنظومة الصحية، والتأكد من منع إقامة الأسواق ومنع التجمعات ، مؤكداً على حملات التطهير والتعقيم اليومي للمدارس، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ورصد أي أخطاء وسرعة التعامل معها، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بضرورة دعم المنظومة الشرطية في تطبيق قرار الحظر، وتنظيم الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسعار، واحكام السيطرة على الأسواق بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشدداً بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، أيًا كانت جهة الولاية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، ومصادرة المعدات ومهمات البناء، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على حصر جميع مشكلات المرافق" مياه، صرف صحي، كهرباء، الري" والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات بكافة مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير طبقاً للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.