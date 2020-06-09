صور.. التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى لاستقبال شكاوى المواطنين بالدقهلية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الدقهلية بعد ظهر اليوم لمديرى الادارات بديوان عام المحافظة بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة.

وقال محافظ الدقهلية إننا بدأنا اليوم التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد بديوان عام المحافظة، لاستقبال مشكلات وشكاوى المواطنين فى اطار منظومة الشباك الواحد والتى يأتى تنفيذها فى اطار تحقيق إرضاء المواطنين وعملا على راحتهم، مشددا على ضرورة تضافر جهود جميع مديرى الإدارات مع ادارة المركز التكنولوجى لسرعة الحل للمشكلات المواطنين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم وقت وجيز.

وأضاف المحافظ إنه تم خلال الفترة الماضية تحقيق انجازات هامة فى منظومة النظافة وتحسين بيئة العمل للعاملين بالديوان العام لسرعة الانجاز واتقان العمل .

وأضاف المحافظ أن هناك تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود والاخلاص فى العمل، مشيرا إلى أننا جميعا نعمل كفريق عمل ولا أحد يمكن أن ينجح بمفرده.

وأكد المحافظ على ضرورة احترام قيمة الوقت فكل انجاز يتم له تاريخ بدء وتاريخ انتهاء ، مشيرا الى ضرورة تحديد الموضوعات ذات الاولوية ويكون الرد عليها خلال 48 ساعة على الاكثر ، مؤكدا على اهمية اتباع اسلوب الادارة بالاهداف والتى تتطلب التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة مشيرا الى ضرورة أن يعلم الجميع بأن السمعة الطيبة والسيرة الحسنة وطهارة اليد والعمل الجاد كل هذه المقومات هى سر النجاح والترقى ، وقال المحافظ غير مسموح اطلاقا بالتراخى أو الاهمال فى العمل وهؤلاء المقصرين فى العمل ليس لهم مكان فى منظومة العمل معه.