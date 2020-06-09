صور.. البريطانيون يواصلون احتجاجاتهم ضد العنصرية تزامنا مع جنازة فلويد

وكالات

واصل مئات البريطانيين مظاهراتهم احتجاجا على العنصرية، وذلك بالتزامن مع جنازة جورج فلويد فى مدينة هيوستن الأمريكية.

كانت مراسم تشييع جورج فلويد قد بدأت منذ قليل في مدينة هيوستن الأمريكية، وكانت شبكة CNN أفادت بوصل النعش الذهبى الذى يحمل جثمان جورج فلويد إلى كنيسة Fountain of Praise وقد حمله إلى الداخل ستة رجال يرتدون أقنعة ، بينما وقف صف من ضباط الشرطة فى الانتباه.

بعد المراسم سيتم اصطحاب جثة فلويد من قبل قسم شرطة هيوستن إلى حدائق هيوستن التذكارية في بيرلاند ، وفقًا لمدينة بيرلاند. وقالت المدينة إن جسده سيقطع المسافة الأخيرة من الموكب في عربة تجرها الخيول.