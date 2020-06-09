اليوم السابع
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صور.. البريطانيون يواصلون احتجاجاتهم ضد العنصرية تزامنا مع جنازة فلويد

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:32 م
صور.. البريطانيون يواصلون احتجاجاتهم ضد العنصرية تزامنا مع جنازة فلويد مظاهرات فى بريطانيا
وكالات

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واصل مئات البريطانيين مظاهراتهم احتجاجا على العنصرية، وذلك بالتزامن مع جنازة جورج فلويد فى مدينة هيوستن الأمريكية.

كانت مراسم تشييع جورج فلويد قد بدأت منذ قليل في مدينة هيوستن الأمريكية، وكانت شبكة CNN أفادت بوصل النعش الذهبى الذى يحمل جثمان جورج فلويد إلى كنيسة Fountain of Praise وقد حمله إلى الداخل ستة رجال يرتدون أقنعة ، بينما وقف صف من ضباط الشرطة فى الانتباه.

بعد المراسم سيتم اصطحاب جثة فلويد من قبل قسم شرطة هيوستن إلى حدائق هيوستن التذكارية في بيرلاند ، وفقًا لمدينة بيرلاند. وقالت المدينة إن جسده سيقطع المسافة الأخيرة من الموكب في عربة تجرها الخيول.

 
أعداد كبيرة يشاركون فى المظاهرات
أعداد كبيرة يشاركون فى المظاهرات
الاحتجاجات اندلعت بعد مقتل فلويد
الاحتجاجات اندلعت بعد مقتل فلويد
المظاهرات تتزامن مع جنازة فلويد
المظاهرات تتزامن مع جنازة فلويد
جانب من المشهد فى بريطانيا
جانب من المشهد فى بريطانيا
فلويد أيقظ رغبات فى الاحتجاج
فلويد أيقظ رغبات فى الاحتجاج
مازالت الاحتجاجات مستمرة ضد العنصرية
مازالت الاحتجاجات مستمرة ضد العنصرية
مقتل فلويد اُثار غضبا فى كل عواصم العالم
مقتل فلويد اُثار غضبا فى كل عواصم العالم
مئات البريطانيين يشاركون فى الاحتجاجات
مئات البريطانيين يشاركون فى الاحتجاجات

 


بريطانيا

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جنازة جورج فلويد

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