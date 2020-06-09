اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:17 م
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صندوق النقد الدولى يشيد بوضع هونج كونج كمركز مالى عالمى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:53 م
صندوق النقد الدولى يشيد بوضع هونج كونج كمركز مالى عالمى صندوق النقد الدولى - أرشيفية
رويترز

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قال جيفرى اوكاموتو النائب الأول للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء إن وضع هونج كونج كمركز مالي عالمي، مهم ليس فقط للصين بل أيضا لبقية العالم.

وقال أوكاموتو "هونج كونج مدعومة بقطاع مالي قوي للغاية ... ونظام نقدي يرتكز على قواعد، وتحظى بإدارة جيدة وتفهم جيد من العالم".

وقال خلال اجتماع مائدة مستديرة "هونج كونج مهمة، ليس فقط للصين لكن لسائر العالم. نريد الحفاظ على (وضع) هونج كونج كمركز مالي".

وأضاف أن من المتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي تحديثا معدلا لتوقعاته الاقتصادية العالمية في 24 يونيو.

 

 

 

 


صندوق النقد الدولى

هونج كونج

الصين

جيفرى اوكاموتو

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