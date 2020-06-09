شركة فرنسية تطور نوع أقمشة يقضى على 100% من آثار الفيروسات

كتب : أحمد علوى

طورت شركة فرنسية متخصصة في التنظيف الذاتي للأقمشة والمضادة للبقع حل لجعل النقل العام أكثر أمانا وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث طورت شركة تراجيت Trajet مؤخرا قماشا مطهرا تقول إنه قادر على التخلص من حوالي 100 بالمئة من الأثر الفيروسي، وذلك بفضل عملية تسمى التحفيز الضوئي.

وقال رئيس الشركة، جيروم بلان لقناة يورونيوز "لقد تمكنا من دمج موصل نسميه محفزًا في أقمشتنا. إنه ينشط عندما يتصل بالأشعة فوق البنفسجية. والغرض من هذا التفاعل هو أكسدة المركبات وتحويلها إلى جزيئات غير ضارة، مثل الماء أو الملح".

بفضل الضوء الطبيعي أو الاصطناعي، يصبح هذا القماش قادر على تدمير العديد من البكتيريا والميكروبات والفيروسات في دقيقة واحدة فقط. وأثبتت الاختبارات التي أجرتها مخابر مستقلة في الولايات المتحدة وإسبانيا فعاليتها ضد الفيروسات التاجية الجديدة. ويأتي ذلك وسط إزدياد قلق الكثير من إرتفاع خطر الإصابة بفيروس كورونا في وسائل النقل العام المزدحمة.