سلبية تحاليل سكرتير عام مساعد الغربية وعدم إصابتها بكورونا

وأضافت نجوى العشيرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنها تمارس حياتها مع أسرتها بشكل طبيعى، ووأنها خضعت مع رؤساء المدن الجدد يوم السبت الماضى، لأخذ مسحة قبل اجتماعها مع محافظ الغربية، والتى ظهرت سلبيتها اليوم.

وكان محافظ الغربية، أكد أن خدمة المواطنين أولوية قصوى، موجها بسرعة الرد على شكاوى المواطنين، والتواجد المستمر بالشارع للتعرف على مشاكلهم والتنسيق المستمر مع كافة القطاعات الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومتابعه الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائبة لمجابهم فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء الجدد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بمشاركة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

وأكد محافظ الغربية، متابعة تنفيذ المشروعات القومية والأستثمارية التي تتم بنطاق المحافظة، مشيرا إلى ضرورة عمل قاعدة بيانات لجميع الأعمال التى تتم، وتحقيق الإنضباط الحكومى، ووضع أليات للقضاء على الفساد والمفسدين وإقالتهم فورا.

وطالب رؤساء المدن والأحياء الجدد بالاهتمام بمنظومة النظافة والعمل على رفع القمامة أولاً بأول والإشغالات والحفاظ على نظافة الشوارع والقضاء على النباشين، والتنسيق مع الرى لرفع ناتج التطهير وعدم تراكمها على الترع المصارف، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال من يقومون بحرق المخلفات الزراعية والقمامة .

وأصدر المحافظ توجيهاته بالمتابعة المستمرة لرصد تعديات البناء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وإزالتها فورا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرار رئيس مجلس الوزراء، وتحويل المعتدين للنيابة العسكرية، والعمل على تطهير جميع المصالح الحكومية وغير الحكومية بصفه يومية ومتابعه الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا من ارتداء الكمامات ومراعاة المسافات الآمنة وعدم الإزدحام والتكدس حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.