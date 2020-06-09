اليوم السابع
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سفارة صنعاء بالقاهرة: غدا أولى رحلات إعادة العالقين فى مصر إلى اليمن

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:22 م
سفارة صنعاء بالقاهرة: غدا أولى رحلات إعادة العالقين فى مصر إلى اليمن سفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم
إيمان حنا

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من المتوقع ان تسير غدا الأربعاء أولى الرحلات الجوية لإعادة العالقين اليمنيين في مصر، وذلك  بعد أن تم حل كافة الإشكاليات التى واجهتها السفارة خلال الأيام الماضية، وفق ما صرح المستشار الطبي بالسفارة اليمنية في القاهرة الدكتور محمد باحاج  .وفق ما صرحت السفارة اليمنية بالقاهرة.

وأوضح سفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم أن اجراء فحوصات ( بي سي آر ) بدأت أمس الاثنين، في المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية بعد أن تم التنسيق لاستقبال 180 شخصا يومياً. 

وأشار الى ان السفارة عملت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المصرية لترتيب عودة العالقين وفقاً للبروتوكول الحكومي، وستقوم الخطوط اليمنية بالتواصل يومياً مع العالقين المسجلين في جداول الرحلات للتوجه الى المختبرات المركزية قبل موعد رحلاتهم بـ ٤٨ ساعة، لافتا الى ان الملحقية الطبية بالسفارة ستقوم بالإشراف على تنظيم الاجراءات في المختبرات منعاً لعملية الازدحام وتنفيذ الاجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا.

 
وأضافت السفارة اليمنية أن تعليمات الحكومة والبروتوكول المقر لتنظيم عودة العالقين في عددٍ من الدول ومنها مصر يقضي بضرورة إجراء المواطنين فحص البي سي ار الذي يؤكد خلوهم من فيروس كورونا كشرط لعودتهم، وكما هو معلوم أن هذه الفحوصات مخصصة فقط في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية وكان هذا بحد ذاته يشكل تحدياً كبيراً للسفارة خاصة وأن فحص البي سي آر الخاص بفايروس كورونا في أغلب الدول يتم للأشخاص المشتبه بهم الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض " 
 

وأشادت السفارة بجهود وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد في عملية التنسيق لاجراء الفحوصات المطلوبة في المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة، وتذليل كافة العقبات أمام أبناء الجالية اليمينة لإجراء الفحوصات اللازمة.


اليمنيين العالقين بمصر

السفارة اليمنية فى القاهرة

اليمن

كورونا

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