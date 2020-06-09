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سحب عينة من رئيس مدينة قطور فى الغربية للتأكد من إصابته بكورونا من عدمه

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:26 م
سحب عينة من رئيس مدينة قطور فى الغربية للتأكد من إصابته بكورونا من عدمه الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية
الغربية – عادل ضرة

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تُجرى مديرية الصحة بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة تحليل لعينة دم ومسحة حلق لرئيس مدينة قطور الجديد للتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

كان رئيس مدينة قطور قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس وتم إجراء تحليل مبدئى وجاءت النتيجة إيجابية، وتم سحب عينة اخرى له وإرسالها لمستشفى المنشاوى العام لفصحها للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه.

فى الوقت الذى تم فيه فحص المخالطين له وعددهم 8 وهم أحمد المغاورى سليمان رئيس المدينة السابق، و7من العاملين بمكتبه وسائق رئيس المدينة، كونهم كانوا مخالطين لرئيس المدينة، وجاءت نتيجتهم سلبية.

من ناحيه أخرى قالت نجوى العشيرى، سكرتير عام مساعد الغربية، إن نتائج التحليل الخاصة بها والتى تم أخذها السبت الماضى جاءت سلبية وتؤكد عدم إصابتها بالفيروس، مضيفة أنها فى منزلها نظرا لتجهيز مكتبها داخل ديوان عام المحافظة.

وأضافت نجوى العشيرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنها تمارس حياتها مع أسرتها بشكل طبيعى، ووأنها خضعت مع رؤساء المدن الجدد يوم السبت الماضى، لأخذ مسحة قبل اجتماعها مع محافظ الغربية، والتى ظهرت سلبيتها اليوم.


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