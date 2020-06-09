"سالمة يا سلامة".. تمريض عزل بلبيس يودع أول 23 متعافيا من كورونا (فيديو)

الشرقية - إيمان مهنى

"سالمة يا سلامة روحنا وجينا بالسلامة"، بهذه الجملة وبالزغاريد، ودع تمريض مستشفى العزل في بلبيس بمحافظة الشرقية، أول دفعة تخرج من المحتجزين بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد





وفى مشهد يدعو للأمل، اصطف التمريض بمستشفى العزل الطبى لمرضى فيروس كورونا بلبيس، بممر شرفى طويل امتد حتى خارج المبنى، لتوديع 23 متعافيا، ومشاركتهم فرحة لحظة خروجهم من المستشفى، وأطلقت الزغاريد، ووقف أحد الأطباء على مدخل باب الخروج، يعطى كل مريض عبوة عصير، وظهرت علامات السعادة والسرور على المرضى.

وكان أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة ، عن خروج 70 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" ، من مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم اليوم خروج 23 حالات للمرة الأولى من مستشفى بلبيس، وحالة من مستشفى أبو كبير، هذا بجانب 13 حالة من مستشفى السعديين المركزي، و 3 حالات من مستشفى حميات كفر صقر، و 10 حالات من مستشفى الصدر منهم 4 من الفريق الطبي، و 20 حالة من مستشفى العزل بالزقازيق، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 257 حالة بالمحافظة حتى الآن منهم 126 حالة بعزل الزقازيق، 27 حالات بالصدر، ٢٦ بعزل فاقوس، 3 بحميات الزقازيق، 2 بحميات فاقوس، 9 بمستشفى حميات سنجها بكفر صقر، 7 بمستشفى الإبراهيمية، 23 بمستشفى السعديين، 10 بمستشفى ههيا، وحالة بمستشفى الصوفية المركزي، 23 بمستشفى بلبيس، وحالة بمستشفى أبو كبير.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.

خروج متعافين من فيروس كورونا من مستشفى العزل ببلبيس