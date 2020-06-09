سؤال وجواب.. كم دولة طلبت من صندوق النقد مساندة لمواجهة كورونا بجانب مصر؟

كتب: مدحت عادل

أدى ظهور فيروس "كوفيد-19" كورونا المستجد المفاجئ، إلى حدوث أزمات مازالت أصداءها الاقتصادية قائمة بين اقتصادات الدول، خاصة مع استمرار تمسك عدد كبير من الدول بإجراءات الحماية وإغلاق أوجه النشاط الاقتصادي لاحتواء الفيروس.

صندوق النقد الدولي، أحد أبرز المؤسسات الدولية التي لجأت إليه الدول من أجل احتواء الأضرار الاقتصادية التي ترتبت على ظهور الفيروس، ومنها مصر، وهو ما استوجب اتخاذ إجراءات استثنائية تناسب الظرف الحالي وضحها الدكتور حازم الببلاوي، المدير التنفيذي لمصر بصندوق النقد الدولي، خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أمس في الخطوات التالية:



كم يبلغ حجم التمويل الذي وفره صندوق النقد الدولي للدول المتضررة حتى الآن ؟ لجا صندوق النقد حتى الآن لاستخدام مصادره الاستثنائية لكي يوفر نحو 100 مليار دولار بعد أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19".



كم عدد الدول التي تقدمت بطلبات إلى صندوق النقد الدولي للحصول على المساندة ؟ حتى الآن تقدم إلى الصندوق أكثر من 100 طلب من الدول الأعضاء للحصول على دعم من الصندوق لضمان استقرارها المالي.



كم عدد الدول التي حصلت على دعم من الصندوق؟ هناك 60 دولة حتى الآن حصلت على دعم من الصندوق كمخصص من مخصصات محاصرة الكوارث.



ما هي الإجراءات الاستثنائية التي قدمها صندوق النقد لمواجهة كورونا ؟ وافق مجلس الإدارة على تخفيف الأعباء المالية على نحو 27 دولة حتى الآن، كما طالب الصندوق من الدول دائمة العضوية بتخفيف عبء المديونية على الدول الفقيرة.