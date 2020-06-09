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رجل سودانى يقتل زوجته الحامل بالرصاص لاعتقاده أنها "عدوة"

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:46 م
رجل سودانى يقتل زوجته الحامل بالرصاص لاعتقاده أنها "عدوة" جثة-صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

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لقيت امرأة حامل تدعى، ألوك أطواي، تبلغ من العمر 19 عاماً مصرعها ، بعد أن أطلق عليها زوجها الرصاص في مقاطعة وولو بولاية البحيرات فى السودان.

 

وقال مشار مكير، مفتش الشرطة في مقاطعة وولو ، في تصريح لراديو تمازج السودانى ، إن الشرطة ألقت القبض على الرجل ويدعى "كوني شول"، في جريمة القتل وأن الجاني اعترف بارتكابه الجريمة بقتل زوجته في منطقة ماكوندي.

 

وأضاف: "اعترف الزوج بأنه قام بقتل زوجته الحامل، بإطلاق النار عليها من دون قصد، وأنه كان يعتقد إنها عدوة".

 

وأوضح مسؤول الشرطة، أنه على حسب اعترافات الجاني، إنه بدأ في إطلاق النار عندما كان في استعداد لهجوم محتمل من قبل أحد المجتمعات المجاورة، وعندما أحس بشخص يتجه إليه بدأ بإطلاق النار على أنه عدو يريد مهاجمته لكن تفاجأ بعد ذلك أنها زوجته بعد أن فارقت الحياة.

 

وقال ضابط الشرطة، إن الجاني سوف يتم تقديمه إلى المحكمة بعد اكتمال التحقيقات معه.


السودان

الشرطة السودانية

القتل

جريمة قتل

اخبار السودان

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