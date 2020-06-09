اليوم السابع
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رئيس مركز المنيا: إرضاء المواطن أهم معايير تقييم رؤساء الوحدات القروية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:01 ص
رئيس مركز المنيا: إرضاء المواطن أهم معايير تقييم رؤساء الوحدات القروية العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، أن أهم معايير تقييم  الأداء لرؤساء الوحدات القروية بالمركز والمدينة ، هو ارضاء المواطن واضاف فى تصريحات خاصة اليوم السابع أنه منذ توليه العمل كرئيس مجلس ومدينة المنيا وهو فى الشارع للعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة والتأكد من الإجراءات الاحترازية ومدى الالتزام بها وقال صلاح لقد تم عقد اجتماع خاص برؤساء الوحدات القروية للتعرف على المعوقات التى تواجههم فى أداء عملهم والعمل على تذليلها حتى يرتفع الأداء .
 
وأشار أن الوحدة المحلية تضع فى أولوياتها الحفاظ على المواطن من خلال  اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت وكافة القطاعات بمركز المنيا.
 
وأوضح قائلا لن أسمح بوجود التجمعات أو الأسواق وذلك لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بذلك وقال إنه تم تشكيل فريق عمل تحت إشرافه بشكل مباشر وذلك لمواجهة الأزمة الحالية وجائحة كورونا وتذليل كافة العقبات الخاصة بتنفيذ كافة التدابير لإنجاز المهمة .
 
وأشار إلى أهمية العمل بروح الفريق حتى يكون النجاح حليف الجميع ، واستطرد طلبت من رؤساء الوحدات القروية فلترة فرق العمل المعاونه لهم وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والإبقاء على المتميزين منهم .
وقال صلاح أن مهمتنا الرئيسيه المواطن  وسوف يكون الشارع هو مكاتبنا ، وسوف أسعى إلى الوصول لكل شبر بالمركز والمدينة للوقوف على المشكلات وإيجاد الحلول الفورية لها 
 

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