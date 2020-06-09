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جامعة الأقصر تعلن استئناف الدورات التدريبية (on line) اليوم بدورة النشر العلمة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:33 ص
جامعة الأقصر تعلن استئناف الدورات التدريبية (on line) اليوم بدورة النشر العلمة جامعة الأقصر تعلن إستئناف الدورات التدريبية (on line) اليوم
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت جامعة الأقصر بقيادة الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس الجامعة، أنه من المقرر أن ينطلق اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020م، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، فى استئناف دوراته التدريبية on line بدورة النشر العلمي، وأضافت الجامعة، فى بيان صحفى، أن مدة الدورة يومان، ويقوم بالتدريب في اليوم الأول الدكتور مايكل مجدي، المدرب الدولي المعتمد بالمركز، ووكيل كلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحوث، ويقوم بالتدريب في اليوم الثاني الدكتور أحمد عبيد، وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب، ومدير مكتب النشر الدولي بجامعة الأقصر، وتحت قيادة واعية من مدير المركز الأستاذ دكتور محمود النوبي أحمد.

وتعمل إدارة المركز والعاملين به على مواصلة التدريب on line لدورات أخرى تيسيراً على الزملاء الراغبين في الحصول على التدرجات العلمية، والترقية إلى مناصب أعلى، إلى أن تعود الحياة إلى طبيعتها.

وكان قد أعلن الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، أنه نظراً لنجاح تجربة التدريب عن بُعد (on line) وإقبال أعضاء هيئة التدريس والباحثين من مختلف الجامعات، تقرر مد فترة التسجيل حتى نهاية الأسبوع القادم فى عدد من الدورات بالجامعة، وذلك نظراً لظروف أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف الدكتور بدوى شحات بدوى لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر مد فترة التسجيل للتدريب عن بعد، فى الدورات التالية:- (إدارة الوقت والاجتماعات - نظام الساعات المعتمدة - معايير الجودة فى العملية التعليمية - مشروعات البحوث التنافسية - مهارات الاتصال فى أنماط التعليم -نظم الامتحانات وتقويم الطلاب -الجوانب المالية والقانونية فى الأعمال الجامعية)، مؤكداً على أنه تقرر أن يكون الحجز بأسبقية سداد الرسوم، وذلك لأن جميع الدورات اقتربت من الاكتمال، وطريقة الحجز والاستعلام تتم عن طريق منسق الدورات الدكتور علا على طوال اليوم.

 


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