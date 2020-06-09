اليوم السابع
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تكليف محمد صلاح رئيسا لمدينة المحلة بعد اعتذار رئيس المدينة الجديد عن المنصب

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:53 م
تكليف محمد صلاح رئيسا لمدينة المحلة بعد اعتذار رئيس المدينة الجديد عن المنصب الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية – مصطفى عادل

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أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قرارا ظهر اليوم بتكليف محمد صلاح رئيس حي ثان المحلة بتولي مهام رئيس المدينة بعد تقديم حاتم سبع رئيس المدينة الجديد اعتذارا عن تولي المنصب.

كان وزير التنمية المحلية قد أصدر قرارا بتولي حاتم سبع منصب رئاسة مركز ومدينة المحلة ضمت حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية، إلا أن"سبع" اعتذر عن المنصب ولم يصل لاستلام مهام عمله اسوه بباقي رؤساء المدن الجدد بالمحافظة.

وأصدر محافظ الغربية قرارا بتكليف محمد صلاح نائب رئيس المدينة لتولى رئاسة مدينة المحلة.

من ناحيه أجرى هشام أبو المكارم  رئيس مدينة زفتى جولة تفقدية داخل عدد من قرى المركز ، للوقوف على خطة العمل الجديدة، له فى أول أيام عمله بعد توليه المنصب فى حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية.

وشملت الجولة قرى بحرى مركز زفتى وهي قرى حانوت، سنباط، شرشابة، شبراملس، وشدد رئيس مدينة زفتى على تكثيف أعمال النظافة المستمرة للطرق ومخاطبة مديرية الرى لرفع ناتج تطهير الترع والمصارف، لتفادى وقوع حوادث.

كما شدد على تكثيف اعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة وتحرير محاضر للمخالفين وغير المشتركة فى منظومة الجمع المنزلي، كما وجه بتكثيف حملات فض الأسواق العشوائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس المدينة لرؤساء الوحدات المحلية، أنه ليس من هواه الجلوس فى المكاتب، ويفضل العمل الميدانى للوقوف على مشاكل المواطنين والتصدي لمشاكل الشارع، ومحاسبة المقصرين فى خدمة المواطن، كما شدد على التصدي للبناء المخالف وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

 


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