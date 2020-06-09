اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تفاصيل اجتماع وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:54 م
تفاصيل اجتماع وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة سد النهضة
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استأنف وزراء الرى فى كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، المفاوضات المباشرة لبحث ملف سد النهضة، وقالت وكالة الأنباء السودانية"، اليوم الثلاثاء، إن وزراء رى الدول الثلاث، استأنفوا المفاوضات المباشرة بشأن سد النهضة والتى تأتي استجابة للمبادرة التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك واتصالاته برئيسي وزراء كل من مصر وإثيوبيا للتشاور حول استئناف التفاوض الثلاثى فى أقرب فرصة ممكنة .

وشارك فى الجلسة الافتتاحية  للمحادثات بجانب وزراء المياه عدد من اعضاء  لجان المفاوضات .

وكان وزير الري السوداني ياسر عباس قد عقد عدة محادثات مع نظيريه في مصر واثيوبيا كلا على حدا، أسفر عن استئناف المحادثات الثلاثية والتي توقفت منذ فبراير الماضي بواشنطن .

وتواصل الدولة المصرية تحركاتها على كافة الأصعدة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد سواء بالحفاظ على حقوق مصر المائية عقب إعلان إثيوبيا نيتها ملء سد النهضة.

وتعد قضايا المياه والحدود أحد أبرز قضايا الأمن القومى وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى للاجتماع مع مجلس الأمن القومى المصرى لبحث التحديات التى تواجهه الدولة وخاصة بعد إعلان إثيوبيا نيتها ملء سد النهضة مطلع الشهر المقبل.

وقد أعربت مصر  فى عدة مناسبات عن استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي والمشاركة فى أى اجتماع للتوصل لحل، مؤكدةً على أهمية أن يكون جاداً وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان.

ويلعب الجانب السودانى دورا هاما ومحوريا بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك فى الدفع نحو التوصل لاتفاق عبر التفاوض بين القاهرة والخرطوم مع أديس أبابا، وهو ما يؤكد إيمان السودان بضرورة التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى.


سد النهضة

مصر

اثيوبيا

السودان

وزراء الري

وزير الري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

3 مراقبين من أمريكا والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا يشاركون باجتماع سد النهضة اليوم

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:38 م

مصر تتحرك للحفاظ على أمنها القومى.. سد النهضة أحد أبرز شواغل الدولة المصرية للحفاظ على الحقوق التاريخية فى مياه النيل.. الانخراط العسكرى التركى فى ليبيا يدفع القاهرة للتحرك لتأمين عمقها الاستراتيجى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:16 م

مجلس الأمن القومى يجتمع برئاسة السيسى ويصدر بيانا بشأن سد النهضة:الدعوة لاستئناف المفاوضات جاءت متأخرة..اعتزام إثيوبيا ملء السد دون اتفاق يتنافى مع الالتزامات القانونية.. مصر ستشارك بالاجتماع لتأكيد حسن النوايا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:09 م

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:01 م

مجلس الوزراء السودانى يستمع لإفادة من وزير الرى حول آخر تطورات ملف سد النهضة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة