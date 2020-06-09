تعيينات جديدة فى المؤسسة العسكرية بموريتانيا

هند المغربي

أصدرت الرئاسة الموريتانية عدد من القرارت التي تضمنت تعديلات كبيرة في المؤسسة العسكرية، شملت تعيين قائد جديد لأركان للجيوش، وتبادل المهام بين العديد من القيادات.

ووفقا لوكالة الأنباء الموريتانية، أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم تم تعيين الفريق البحري إسلكو ولد الشيخ الولي قائدا للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية وتعيين اللواء أحمد ولد عبد الودود ولد أمبارك مفتشا عاما للقوات المسلحة وقوات الأمن وتعيين الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين ألمين قائدا لأركان الحرس الوطني وتعيين الفريق مسقار ولد سيد مديرا عاما للأمن الوطني وتعيين اللواء المختار ولد بل ولد شعبان قائدا للأركان العامة للجيوش المساعد

فيما تم تعيين اللواء حبيب الله ولد النهاه ولد أحمدو مديرا عام للتجمع العام لأمن الطرق، وتعيين اللواء محمد المختار ولد الشيخ ولد مني قائدا لأركان الجيش البرى. تعيين اللواء البحرى محمد ولد شيخنا ولد الطالب مصطف قائدا للأركان البحرية. وتعيين اللواء محمد ولد الشيخ ولد بيده قائدا للقوات الخاصة.