اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:47 م
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تعرف على حركة المرور أعلى الطريق الدائرى اتجاه المهندسين

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:08 م
تعرف على حركة المرور أعلى الطريق الدائرى اتجاه المهندسين الطريق الدائري - أرشيفية
كتب ــ سليم على

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شهد الطريق الدائرى أمام المتجه من شارع أحمد عرابي إلى ميدان الرماية، سيولة مرورية، فى الاتجاهين، وسط تواجد مكثف لرجال المرور لمنع الزحام وتسيير حركة المرور. كما شهدت محاور القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، اثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وتواجدت أعلى الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة و يفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين و كثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الاصلاحات.


اخبار الحوادث

اخبار المرور

زحام مرورى

محاور القاهرة

النشرة المرورية

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