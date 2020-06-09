اليوم السابع
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تعاون بين "الاتصالات" و "أمازون" بخصوص برامج تدريب مبادرة "مستقبلنا رقمي"

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:54 م
تعاون بين "الاتصالات" و "أمازون" بخصوص برامج تدريب مبادرة "مستقبلنا رقمي" الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد

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يعقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء،  ندوة الكترونية " عبر تقنية الفيديو كونفرنس " مؤتمرا مع مسؤولي شركة  أمازون (amazon web service)  العالمية وبعض ممثلي الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بخصوص برامج التدريب،  وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "فرصتنا.. رقمية". 
 
وكان قد تم إطلاق المبادرة التى دشنتها وزارة الاتصالات تحت مظلة استراتيجية مصر الرقمية بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية الضخمة فى مجال التحول الرقمي.  
 
وتتيح المبادرة منصة رقمية لطرح هذه المشروعات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذها أو المشاركة في تنفيذها بشكل يحقق الشفافية والمساواة فى الفرص وبما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز استدامة تلك الشركات.
 
وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكد في وقت سابق، أن مبادرة "فرصتنا.. رقمية" تهدف إلى التأكد من أن للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة نصيب واضح ومحدد فى مشاريع بناء مصر الرقمية التي تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها؛ مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا نحو تسريع وتيرة التحول الرقمى وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية؛ موضحا أنه يتم تنفيذ رؤية استراتيجية لبناء مصر الرقمية تتضافر خلالها الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة والشركات العالمية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وفئة المهنيين المستقلين.
 
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمى بشكل يضمن تحقيق الحوكمة والشفافية من خلال ثلاثة روافد وهى المشاركة فى تنفيذ المشروعات بنسبة لا تقل عن 10% من المشروعات الموكلة للشركات المشغلين الرئيسيين، أو من خلال المشاركة فى حزمة من المشروعات من خلال التعاقد مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مباشرة، أو المشاركة فى مسابقات بين العاملين فى الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص تدريبية لصقل مهاراتهم فى مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعى على نفقة الوزارة وتنتهى بالتعاقد مع الشركات الفائزة، مشيرا إلى أن آلية التنفيذ ستكون من خلال منصة "فرصتنا.. رقمية" التي تتيح فى بداية إطلاقها 33 فرصة فى مشروعات التحول الرقمي بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 90 مليون جنيه.
 
 

مستقبلنا رقمي

وزارة الاتصالات

أمازون

عمرو طلعت

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