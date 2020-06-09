تحرير 3634 مخالفة مرورية فى حملات موسعة خلال 24 ساعة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لضبط المخالفين من قائدى السيارات والدراجات البخارية، وأسفرت حملة تم شنها خلال 24 ساعة، عن ضبط 3634 مخالفة مرورية متنوعة، بين تجاوز السرعة المقررة، ودراجات نارية مخالفة، ومواقف عشوائية، بالإضافة إلى مخالفة شروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتفقد اللواء علاء متولى مساعد الوزير، مدير الإدارة للمرور، اليوم الثلاثاء الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى .

ووجه اللواء علاء متولى، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وعززت، اليوم الثلاثاء ، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها..