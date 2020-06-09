تجار التجزئة فى بريطانيا يسجلون انخفاضا طفيفا فى المبيعات السنوية فى مايو

رويترز

أظهرت بيانات القطاع، اليوم الثلاثاء، أن تجار التجزئة البريطانيين سجلوا انخفاضا حادا فى المبيعات السنوية الشهر الماضى، ولكن بأقل مما كان عليه فى أبريل، بعد أن خففت بريطانيا بعض قيود كوفيد-19 وزاد عدد المتسوقين عبر الإنترنت.

وقال كونسورتيوم التجزئة البريطانى، الذى يضم فى الأغلب سلاسل المتاجر الكبرى، إن إجمالى الإنفاق فى قطاع التجزئة كان أقل بنسبة 5.9 بالمئة عن العام السابق، مقارنة مع انخفاض قياسى بنسبة 19.1 بالمئة فى أبريل نيسان حين جرى إغلاق جميع المتاجر التى لا تبيع سلعا أساسية تقريبا.

وكان انخفاض الشهر الماضى، ثانى أكبر تراجع منذ بدء المسح فى عام 1995. وقال الكونسورتيوم إن المبيعات فى مايو 2019 كانت أضعف من المعتاد أيضا.

وتتناسب هذه الأرقام مع بيانات المسح الأخرى، التى أظهرت بعض التعافى للشركات منذ أبريل عندما كان لإجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا التأثير الأكبر.

وارتفع الإنفاق غير الغذائى عبر الإنترنت، بنسبة قياسية بلغت 60 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى على الرغم من تأكيد الكونسورتيوم أن هذا لا يعنى بالضرورة أن العملاء سيعودون للإقبال بكثافة عندما يُسمح بإعادة فتح المتاجر غير الأساسية فى منتصف يونيو .