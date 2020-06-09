تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع.. ومؤشرات قطر حمراء

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.4% رابحاً 28.90 نقطة ليغلق عند مستوى 7329.38 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 0.31% رابحاً 3.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1281.11 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.62% خاسراً 58.17 نقطة ليغلق عند مستوى 9258.04 نقطة، وخسرت أسواق المال الإماراتية نحو 6 مليارات درهم.

بورصة السعودية تحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.4% رابحاً 28.90 نقطة ليغلق عند مستوى 7329.38 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.68% خاسراً 56.32 نقطة ليغلق عند مستوى 8175.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 264.7 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

وارتفع 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.91%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.47%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.29%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.20%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.97%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.57%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.38%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.92%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.42%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%.

وارتفع 121 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 9.95%، ثم سهم "اكسا التعاونية" بنسبة 5.94%، ثم سهم "شمس" بنسبة 5.72%، فيما تراجع 67 سهماً على رأسها سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 5.27%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 2.15%، ثم سهم "دور" بنسبة 1.98%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 399.7 مليون ريال سعودي.

بورصة أبوظبي تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.84% خاسراً 36.801 نقطة ليغلق عند مستوى 4332.282 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.16 مليار درهم ليغلق عند مستوى 487.28 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 46.1 مليون سهم، بقيمة 123.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 1805 صفقة. تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.84% خاسراً 36.801 نقطة ليغلق عند مستوى 4332.282 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.16 مليار درهم ليغلق عند مستوى 487.28 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 46.1 مليون سهم، بقيمة 123.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 1805 صفقة.

وجاء تراجع بورصة أبوظبي بضغوط هبوط قطاع العقار بنسبة 2.20%، أعقبه قطاع الطاقة بنسة 1.48%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.95%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.83%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.80%.

وارتفعت 4 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 4.61%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 3.08%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 1.79%، فيما تراجع 18 سهماً على رأسها سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4.84%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.82%، وتصدر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 27.4 مليون درهم.



بورصة مسقط كما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.40% خاسراً 14.14 نقطة ليغلق عند مستوى 3523.350 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.5 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون ريال عبر تنفيذ 391 صفقة لعدد 37 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 4 أسهم على رأسها "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 4.11%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.79%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 1.22%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية " بنسبة 7.23%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 7.14%، ثم سهم "مسقط للتأمين" بنسبة 7%.



بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% خاسراً 58.17 نقطة ليغلق عند مستوى 9258.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 219.5 مليون سهم بقيمة 319.1 مليون ريال عبر تنفيذ 7690 صفقة، وتراجع 35 سهماً، وارتفع 12 سهماً، وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 1.32%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.64%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.05%.



بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% رابحاً 3.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1281.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون درهم، وارتفع ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 11.60% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 10%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 10.87% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.84%، كما ارتفع سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.68%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.61% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.31%، وهبط سهمي عقارات السيف ومصرف السلام-البحرين بنسبة 3.39%، 1.54%، على التوالي.



بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.82% خاسراً 39.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2124.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 491.4 مليون سهم محققة ما قيمته 365.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5117 صفقة لعدد 34 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات 3.50%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 3.16%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.32%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.24%، ثم قطاع ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.5%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.66%.

وارتفعت 5 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 2.85%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.19%، فيما تراجع 24 سهماً، على رأسها سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 4.15%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 4.06%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 28.4 مليون ورقة بقيمة 81.9 مليون درهم.



بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.99% رابحاً 50.42 نقطة ليغلق عند مستوى 5160.79 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.17% رابحاً 64.92 نقطة ليغلق عند مستوى 5628.10 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.51% رابحاً 21.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4238.44 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.47%، رابحاً 19.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4156.95 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 242.2 مليون سهم بقيمة 49.6 مليون دينار كويتى عبر 10.3 ألف صفقة، وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.33%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.15%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.87%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والنفط والغاز بنسبة 1.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.75%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.5%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%.

وجاء سهم شركة إنوفست على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 9.72%، ثم سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 9.66%، فيما تصدر سهم شركة السور لتسويق الوقود القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.13% ثم سهم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 5%، ثم سهم شركة برقان لحفر الآقار والتجارة والصيانة بنسبة 4.87%.