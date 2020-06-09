بكين تدعو واشنطن للتخلى عن المعايير المزدوجة بشأن وسائل الإعلام

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دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية عن التخلى عما وصفته بـ "المعايير المزدوجة بشأن وسائل الإعلام"، جاء ذلك فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، تعليقا على ما أوردته وسائل إعلام غربية عن تعرض صحفيين للهجوم خلال تغطيتهم للاحتجاجات فى الولايات المتحدة.

وتساءلت يينغ "إذا حدثت أمور مماثلة فى الصين، فكيف سيذكرها السياسيون الأمريكيون أو وسائل الإعلام الأمريكية؟"، قائلة: "ندعو الجانب الأمريكى إلى التخلى عن المعيار المزدوج بشأن وسائل الإعلام".. مضيفة أن الجانب الصينى ظل يعمل على تقديم جميع التسهيلات والمساعدات اللازمة للصحفيين الأجانب خلال تغطيتهم وعملهم فى البلاد.