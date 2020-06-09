بايدن مهاجمًا ترامب: 13 مليونا فقدوا وظائف كانت لديهم عندما وصلت للبيت الأبيض

ريهام عبد الله

هاجم جو بايدن المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن 13 مليون فقدوا أعمالهم ووظائفهم هذه الفترة، كانت لديهم وظائف عندما وصل ترامب للبيت الأبيض.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "13 مليون شخص كانت لديهم وظائف، عندما وصلت للبيت الأبيض، فقدوا وظائفهم اليوم، وأصبحوا عاطلين".



جو بايدن

وفى سياق آخر اعتبر نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن، والمرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة المقبلة، أن مقتل جورج فلويد سوف يساهم فى تغيير العالم.

وتأتى تصريحات بايدن لقناة "سى بى إس نيوز" الأمريكية، عقب لقائه مع أسرة فلويد، لتقديم التعازى، وذلك قبل ساعات من تشييع جنازته، والمقررة فى وقت لاحق من اليوم الثلاثاء فى هيوستن.

ووصف بايدن عائلة فلويد بـ"الرائعة"، موضحًا أن مقتل المواطن ذو الأصول الأفريقية، يمثل نقطة تحول مهمة فى تاريخ الولايات المتحدة.