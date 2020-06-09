بالعناق.. النيوزيلنديون يحتفلون بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد كورونا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المواطنين فى نيوزيلندا احتفلوا فى أول يوم لرفع قيود كورونا بمصافحة وعناق بعضهم البعض، رغم معرفتهم أن تحديات الفيروس لم تنته وأنه ربما يكون أمامهم أوقات اقتصادية صعبة ، وحالات جديدة ولكن الآن يمكنهم الاستمتاع بيوم خالٍ من قيود كوفيد19.

وتقول كايسى الوم التى ذهبت لتناول الغداء فى مطعم بويلينجتون للاستمتاع بنهار مشمس ورائع : "لقد اجتمعت مع شخص ما وقلت له ،" هل أصافح يدك؟ " كانت المصافحات محظورة حتى منتصف ليل يوم الاثنين ، حيث كان يُطلب من الناس أن يبقوا على مسافة متر من الزملاء ، أو مترين من الغرباء.

وتضيف ألوم: "ثم مد يده بالمصافحة". "وفكرت ،" هذا شئ جميل ، هذا سهل ".

وقالت الصحيفة أن النيوزيلنديون استيقظوا يوم الثلاثاء على عدم وجود قيود على حياتهم اليومية للمرة الأولى منذ 21 مارس ، مع رفع جميع القواعد المتبقية بعد أن تعافت آخر حالة معروفة لكوفيد 19 في البلاد من الفيروس. سمح للناس في دولة يبدو أنها هزمت الفيروس التاجي - في الوقت الحاضر - عناق وتقبيل الغرباء ، والوقوف جنبًا إلى جنب في حفلات موسيقى الروك ، والصلاة في مجموعات كبيرة في المساجد والكنائس ، وحضور ألعاب الرجبي وحضور حفلات الزفاف أو الجنازات.

ومع ذلك، لا تزال هناك ضوابط حدودية صارمة ، حيث أن النيوزيلنديين وعائلاتهم هم الأشخاص الوحيدون المسموح لهم بدخول البلاد. يجب أن يظلوا في الحجر الصحي الذي تديره الحكومة لمدة 14 يومًا.

وقالت "الجارديان" إن إعلان رئيسة الوزراء ، جاسيندا أرديرن ، أن جميع القواعد الأخرى سيتم رفعها في منتصف الليل - قبل الموعد المتوقع - أثار فرح الكثيرين. وقالت جولييت جيرارد ، كبيرة المستشارين العلميين لرئيس الوزراء ، إنها لم تستطع انتظار منتصف الليل من الحماسة حيث أنه الوقت الذي تم فيه إزالة القيود رسميًا. نشر آخرون صورًا للألعاب النارية وتمنوا لبعضهم البعض "عامًا سعيدًا".