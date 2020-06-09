اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:34 ص
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باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل..منظمات حقوقية تحث الأمم المتحدة على التحقيق فى عنف الشرطة الأمريكية..السودان يدعو للتوافق قبل بدء ملء خزان سد النهضة.. وإسرائيل: ضربات فى دولتين عربيتين

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:00 ص
باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل..منظمات حقوقية تحث الأمم المتحدة على التحقيق فى عنف الشرطة الأمريكية..السودان يدعو للتوافق قبل بدء ملء خزان سد النهضة.. وإسرائيل: ضربات فى دولتين عربيتين احتجاجات امريكاامريكاروسياترامبالسودان
وكالات

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لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

الرئيس الجزائرى يبحث مع السفير الأمريكى تعزيز العلاقات والأوضاع بليبيا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

بحث الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مع جون ب.ديروشر، السفير الأمريكى بالجزائر، العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات الأوضاع فى ليبيا.

الملك عبد الله: فيروس كورونا غيّر العالم وأصبح المعركة الأكبر

الملك عبد الله
الملك عبد الله

اعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن فيروس كورونا المستجد "غيّر العالم"، وأصبح "المعركة الأكبر".

حكومة السودان تدعو للتوافق قبل بدء عمليات ملء خزان سد النهضة

سد النهضة - أرشيفية
سد النهضة - أرشيفية

شددت الحكومة السودانية على ضرورة ألا تبدأ عمليات ملء خزان سد النهضة الاثيوبي من دون التوافق بين الدول الثلاث، مؤكدة أن السودان ليس وسيطا وإنما طرف من الأطراف الثلاثة للمفاوضات.

الكويت ترحب بإعلان القاهرة لوقف إطلاق النار في ليبيا

وزير الخارجيه الكويتى
وزير الخارجيه الكويتى

أعلنت الكويت ترحيبها بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل، وفى وقت سابق قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إن الجيش الوطني سيحافظ على وحدة الأراضي الليبية، متابعا: نشيد بجهود الليبيين في مساعدة النازحين.

منظمات حقوقية تحث الأمم المتحدة على التحقيق فى عنف الشرطة الأمريكية

احتجاجات أمريكا
احتجاجات أمريكا

دعا أقارب ضحايا ومنظمات حقوقية اليوم الاثنين، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبدء تحقيق في "عنف الشرطة وقمع الاحتجاجات" في الولايات المتحدة.

تحطم طائرة C130 تابعة للقوات الأميركية خلال هبوطها فى قاعدة التاجي الجوية

قاعدة عسكرية أمريكية أرشيفية
قاعدة عسكرية أمريكية أرشيفية

كشفت مصادر أمنية عراقية، عن تحطم طائرة C130 تابعة للقوات الأمريكية خلال هبوطها في قاعدة التاجي الجوية، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

الكرملين: لم يتحدد بعد موعد لاستئناف الطيران إلى الدول الأخرى

المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيكسوف
المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيكسوف

قال ديمترى بيكسوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إنه لم يتحدد حتى الآن موعد لاستئناف رحلات الطيران بين روسيا والدول الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر محل بحث ودراسة الآن.

قائد سلاح الجو الإسرائيلى يعترف بتوجيه ضربات فى دولتين عربيتين

الجيش الإسرائيلى
الجيش الإسرائيلى

اعترف قائد سلاح الجو الإسرائيلى "عميرام نوركين" بأن الجيش الإسرائيلى عزز من ضرباته الجوية على أهداف إيرانية في سوريا ولبنان. وأكد نوركين، فى مؤتمر عبر تقنية الفيديو خلال تطرقه اليوم الإثنين، حول هجمات سلاح الجو الإسرائيلي بفترة كورونا وحول التحديات الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلى أن العمليات التى نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية توسعت خلال الأشهر الاخيرة، وأن الوضع الحالى يتطلب مهمات محددة أكثر على كاهل سلاح الجو.

مجموعة بحثية: الاقتصاد الأمريكى دخل فى ركود فى فبراير

مواطنون فى نيويورك
مواطنون فى نيويورك

قالت مجموعة خاصة للبحوث الاقتصادية ،إن الاقتصاد الأمريكى أنهى أطول نمو له فى التاريخ في فبراير ودخل إلى ركود بسبب جائحة فيروس كورونا.

الولايات المتحدة: اتفقنا مع روسيا على موعد ومكان إجراء مفاوضات نووية

الرئيس الأمريكى ترامب
الرئيس الأمريكى ترامب

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، أنها توصلت إلى اتفاق مع روسيا حول موعد ومكان إجراء مفاوضات حول الحد من الأسلحة النووية، مشيرة إلى أنه تم دعوة الصين للمشاركة فيها.


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الاردن

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روسيا

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