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انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم وشبورة بالقاهرة والعظمى 34 درجة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:04 ص
انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم وشبورة بالقاهرة والعظمى 34 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا،  والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف على والرياح نشطة.
 
كما يشهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة،  بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.
 
وشهد أمس الإثنين،  استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث ساد طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا،  والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما شهد السواحل الشمالية طقس لطيف على والرياح نشطة.
 
كما شهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.
 
 
 

 


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