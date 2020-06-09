اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:00 ص
انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً حظر التجوال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى اليوم الـ 76  من حظر التجوال، على أن يجرى تطبيقه فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، لليوم السابع والسبعين على التوالى.

ونفذت الجهات المعنية أمس قرار حظر حركة الطرق على مستوى الجمهورية من الثامنة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضون لها.

ومن جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، حيث أهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونص قرار الحكومة على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وتكثف قوات الشرطة من تواجدها الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

وتنفذ الشرطة الإجراءات الاحترازية التى اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

 


كورونا

فيروس كورونا

كورونا نيوز

الداخلية

خليك في البيت

احمي نفسك

احمي بلدك

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة