انتشال جثة شاب غارقة بهويس المحلة

الغربية - عادل ضرة

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى مساء اليوم الثلاثاء جثة لشاب غارقة بهويس قرية محلة أبو على مركز المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة الكبرى، بورود إشارة لشرطة النجدة من أهالى قرية محلة أبو على بالعثور على جثة شاب بهويس محلة أبو على.

انتقلت قوة أمنية وقوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثة وهى لشاب فى العقد الثالث من العمر يدعى" ع.ر.ع" 26 سنة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحية أخرى، تمكنت قوات الإنقاذ النهرى التابعة لمديرية أمن الغربية، من العثور واستخراج جثة طفل فى العقد الأول من عمره، من داخل مياه ترعة قناة طنطا الملاحية المارة بقرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات فى الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالى كفر ديما التابعة لكفر الزيت بمصرع طفل يدعى "محمد وك ال" داخل مياه ترعة قناة طنطا الملاحية المارة بالقرية.

وعلى الفور تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج جثة الطفل وتحويله إلى المستشفى العام، وتشكيل فريق بحث للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.