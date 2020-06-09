اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انتشال جثة شاب غارقة بهويس المحلة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:37 م
انتشال جثة شاب غارقة بهويس المحلة جثة - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى مساء اليوم الثلاثاء جثة لشاب غارقة بهويس قرية محلة أبو على مركز المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة الكبرى، بورود إشارة لشرطة النجدة من أهالى قرية محلة أبو على بالعثور على جثة شاب بهويس محلة أبو على.

انتقلت قوة أمنية وقوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثة وهى لشاب فى العقد الثالث من العمر يدعى" ع.ر.ع" 26 سنة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحية أخرى، تمكنت قوات الإنقاذ النهرى التابعة لمديرية أمن الغربية، من العثور واستخراج جثة طفل فى العقد الأول من عمره، من داخل مياه ترعة قناة طنطا الملاحية المارة بقرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات فى الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالى كفر ديما التابعة لكفر الزيت بمصرع طفل يدعى "محمد وك ال" داخل مياه ترعة قناة طنطا الملاحية المارة بالقرية.

وعلى الفور تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج جثة الطفل وتحويله إلى المستشفى العام، وتشكيل فريق بحث للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


اخبار عاجله

مدير امن الغربية

هويس المحلة

قرية محلة ابو على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة