اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن: الحوثى تقوم بعمليات ابتزاز ونهب منظم للقطاع الصحى الخاص

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:12 م
اليمن: الحوثى تقوم بعمليات ابتزاز ونهب منظم للقطاع الصحى الخاص الحوثيين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، عن عمليات نهب وابتزاز منظم تمارسه المليشيا الحوثية على القطاع الصحي(الخاص) باسم المجهود الحربى.

وقال وزير الإعلام - فى تصريح صحفى نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) - إن عشرات الشكاوى والبلاغات من الأطباء فى مناطق سيطرة مرتزقة طهران (المليشيا الحوثية)، تؤكد فرض المليشيا ضرائب إضافية على ملاك المستشفيات والعيادات الخاصة والعاملين فى القطاع الصحى الخاص، وابتزازهم والتضييق عليهم وارتفاع فاتورة المرضى الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة.


وأضاف أن ‏"المليشيا الحوثية وبعد أن دمرت القطاع الصحى الحكومى وأوصلته لمرحلة العجز عن مواجهة تفشى الفيروسات والأوبئة، ونهبت المساعدات الطبية، اتجهت لفرض ضرائب إضافية على المستشفيات والعيادات الخاصة وشركات ومخازن الأدوية بحجة المجهود الحربي، غير آبهة بالءوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين".


وأكد الإرياني، أن ‏هذه الممارسات إمعان حوثى فى قتل اليمنيين وتدمير القطاع الصحى والحيلولة دون قيامه بأداء دوره كخط دفاعى فى مواجهة تفشى الفيروسات والأوبئة، بعد أن أنشأت المليشيا مستشفيات ومحاجر خاصة لقياداتها وعناصرها مزودة بأحدث التجهيزات الطبية والأدوية، تاركة باقى اليمنيين يواجهون مصيرهم.


الصحة

كورونا

الحوثيون

اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة