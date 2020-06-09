اليمن: الحوثى تقوم بعمليات ابتزاز ونهب منظم للقطاع الصحى الخاص

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كشف وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، عن عمليات نهب وابتزاز منظم تمارسه المليشيا الحوثية على القطاع الصحي(الخاص) باسم المجهود الحربى.

وقال وزير الإعلام - فى تصريح صحفى نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) - إن عشرات الشكاوى والبلاغات من الأطباء فى مناطق سيطرة مرتزقة طهران (المليشيا الحوثية)، تؤكد فرض المليشيا ضرائب إضافية على ملاك المستشفيات والعيادات الخاصة والعاملين فى القطاع الصحى الخاص، وابتزازهم والتضييق عليهم وارتفاع فاتورة المرضى الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة.



وأضاف أن ‏"المليشيا الحوثية وبعد أن دمرت القطاع الصحى الحكومى وأوصلته لمرحلة العجز عن مواجهة تفشى الفيروسات والأوبئة، ونهبت المساعدات الطبية، اتجهت لفرض ضرائب إضافية على المستشفيات والعيادات الخاصة وشركات ومخازن الأدوية بحجة المجهود الحربي، غير آبهة بالءوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين".



وأكد الإرياني، أن ‏هذه الممارسات إمعان حوثى فى قتل اليمنيين وتدمير القطاع الصحى والحيلولة دون قيامه بأداء دوره كخط دفاعى فى مواجهة تفشى الفيروسات والأوبئة، بعد أن أنشأت المليشيا مستشفيات ومحاجر خاصة لقياداتها وعناصرها مزودة بأحدث التجهيزات الطبية والأدوية، تاركة باقى اليمنيين يواجهون مصيرهم.