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"المصرية للاقتصاد السياسي": مصر تنهي العام المالي بنمو أكبر من المتوقع

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:15 م
"المصرية للاقتصاد السياسي": مصر تنهي العام المالي بنمو أكبر من المتوقع وليد جاب الله
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء، إن الاقتصاد المصرى كانت مستهدفاته كبيرة للغاية خلال العام المالى الحالي، حيث كان من المفترض أن ننهى العام الحالي بإجمالى نمو يتجاوز الـ 5,8%، لأننا كنا نستهدف تحقيق معدل نمو في العام المقبل 2020 – 2021 يصل إلى 6%، موضحا أن مصر تنهي العام المالي الحالي بنمو أكبر من المتوقع.

 

وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء، في تصريحات لبرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذه المستهدفات كانت كبيرة للغاية والمواطن المصرى كان سيشعر بهذه المستهدفات بشكل كبير وذلك بفعل برنامج الإصلاح الاقتصادى والإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية إلا أن أزمة كورونا عندما بدأت بدأت معها حركة تباطئ وصلت إلى مرحلة ركود على مستوى العالم أثرت على اقتصاديات كبيرة للغاية.

 

ولفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء، إلى أن البنك الدولى توقع انكماش في النمو الاقتصادى بدول أفريقيا بسبب أزمة كورونا إلى حوالى 4,2 %،  بجانب انكماس في النمو الاقتصادى العالمى بنسبة حوالى 5،2 %، متابعا: ورغم ذلك فإن النمو الاقتصادى في مصر وصل رغم أزمة كورونا إلى حوالى 3 %.

 

 


اقتصاد مصر

الإصلاح الاقتصادى

وليد جاب الله

اقتصاد

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