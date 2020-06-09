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المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: طهران في صدارة الدول بمجال رعاية الإرهاب

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:56 م
المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: طهران في صدارة الدول بمجال رعاية الإرهاب براين هوك
كتب أحمد عرفة

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قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، إن إيران في صدارة الدول في مجال رعاية الإرهاب، متابعا: نعمل على تجديد قرار حظر السلاح على إيران. وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، خلال مؤتمر صحفى: تفاوضت على مدى أشهر مع طهران عبر  سويسرا لإطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين.

وفى وقت سابق واصلت الخارجية الأمريكية، مهاجمتها للنظام الإيرانى، مشيرة إلى أن طهران نفذت أكثر من 360 عملية اغتيال موجهة فى بلدان مختلف، ضمن  حملة الإرهاب العالمية التى تشنها.

 

وقالت الخارجية الأمريكية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"تضمنت حملة الإرهاب العالمية التي تشنها إيران حوالي 360 عملية اغتيال موجهة في بلدان أخرى، بجانب هجمات التفجير الجماعي التي قتلت وشوهت المئات".

 


المبعوث الامريكى

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