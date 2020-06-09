اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان: أطراف مفاوضات السلام تتفق على قضايا أسس الحكم والإدارة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:11 م
السودان: أطراف مفاوضات السلام تتفق على قضايا أسس الحكم والإدارة محمد حسن التعايشى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن محمد حسن التعايشى، عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، المتحدث الرسمى باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، أن أطراف محادثات السلام اتفقت على جميع القضايا المتعلقة ببند السلطة ممثلة فى أسس الإدارة والحكم، موضحا أن قضايا المشاركة فى مستويات الحكم ونسبها تم الاتفاق على أن يقدمها شركاء السلام فى ورقة منفصلة وبصورة مفصلة، ليتم النقاش حولها.

وتواصلت اليوم محادثات السلام بين وفد الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشى عضو مجلس السيادة الانتقالي، ووفد الحركات المسلحة بفصائلها العشرة، حول ورقة القضايا القومية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واتفقت أطراف التفاوض خلال جلسة اليوم على معظم الموضوعات التى غطتها ورقة القضايا القومية، وبدأت فى مراجعة محتوياتها.

وقال محمد حسن التعايشى - فى تصريحات صحفية- إن جلسة يوم غد الأربعاء ستخصص لمراجعة كل القضايا التى تمت مناقشتها، وتم الاتفاق حولها بصورة كاملة خلال جلسة اليوم، وتشمل قضايا البيئة، والتعليم، والصندوق القومى للإيرادات، ومفوضية قسمة وتخصيص الموارد، وقضايا العنصرية والكراهية والاستعلاء، وقضايا العدالة الانتقالية، وآليات تنفيذ اتفاق السلام، وقضايا السودانيين بالخارج.


وأشار إلى أن اجتماع يوم غد سيواصل النقاش فى مراجعة جميع محتويات ورقة القضايا القومية، التى قطعت المراجعة فيها شوطا مقدرا، موضحا أن جلسة الغد يتوقع أن تُنهى مراجعة الورقة ليكتمل بذلك الاتفاق النهائى حولها.


وأضاف التعايشى أن وفود التفاوض ستتجه فى الأسبوع القادم إلى ادارة حوار حول وضع مصفوفة تنفيذ اتفاقيات السلام، وتحديد الجداول الزمنية الخاصة بتنفيذها، لافتا إلى أن الوفود تعمل بصورة متواصلة فى مناقشة المواضيع المتبقية لإنهاء النقاش حولها بحلول الجدول الأخير الذى حددته الوساطة فى 20 يونيو 2020.

.
وبشأن ملف الترتيبات الأمنية، قال التعايشى إن الأطراف تجاوزت حوالى ثلثى بنود هذا الملف.

 

 


السودان

أخبار السودان

مفاوضات السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا يتفقون على مواصلة اجتماعاتهم بصورة يومية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:33 م

عبر الفيديو كونفرانس.. انطلاق مفاوضات سد النهضة الإثيوبى بين وزراء الرى من مصر والسودان وإثيوبيا.. و3 مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا يشاركون فى الاجتماع

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:29 م

تفاصيل اجتماع وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:54 م

بدء المفاوضات عبر الفيديو بين وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة