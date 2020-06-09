الحكومة الكندية تجدد التزامها بنزع السلاح النووى

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أكد وزير الخارجية الكندى، فرانسوا فيليب-شامبين، اليوم الثلاثاء التزام بلاده بعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين خلال اجتماع افتراضى لوزراء خارجية مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووى.

ودعا المشاركون فى اجتماع اليوم، الذى استضافته ألمانيا والسويد، إلى اتخاذ تدابير عملية من شأنها تعزيز نزع السلاح النووى بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية.



وتواصل كندا تعزيز الجهود لتمكين الشباب وإشراك المرأة بشكل أكثر جدوى فى عملية صنع القرار بشأن نزع السلاح ، للمساعدة فى تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.



وقال الوزير: "تتمتع كندا بتاريخ قوى من القيادة فى مجال عدم الانتشار النووى ونزع السلاح، وهى ملتزمة بالعمل مع شركائها لتعزيز الأمن الدولى من خلال تعزيز التعددية والنظام الدولى القائم على القواعد."