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الحراك الوطنى من أجل ليبيا يؤيد مبارة مصر لحل الأزمة الليبية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:26 ص
الحراك الوطنى من أجل ليبيا يؤيد مبارة مصر لحل الأزمة الليبية الحراك الوطنى من أجل ليبيا
كتب أحمد جمعة

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أعلن الحراك الوطني من أجل ليبيا في بيان له تأييده لإعلان القاهرة الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى بحضور رئيس البرلمان الليبى المستشار صالح والقائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر.

ووجه الحراك الوطنى من أجل ليبيا الشكر لمصر قيادةً وشعبًا على إطلاقها لهذه المبادرة، مطالبًا بإنفاذ بنودها فورًا، بدءًا بوقف إطلاق النار الذي فات الموعد المعلن عنه.

كما طالب البيان أيضًا بإخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وحصر حمل السلاح في يد جيش موحد وشرطة موحدة، وتوحيد المؤسسات السيادية، وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدّد الشرعية فى البلاد. وأضاف :” وفى هذه اللحظة التاريخية الفاصلة، يساند الحراك الوطني من أجل ليبيا المطالب الشعبية الليبية بإعلاء مصالح الوطن على المصالح الضيقة، وبحقن دماء جميع الليبيين، والعدل في توزيع مقدراتهم عليهم، وإيصال الخدمات إليهم بالإنصاف”. وشدد الحراك في ختام بيانه على ضرورة التصدي للإرهاب وداعميه، ودعمه للاعتدال والوسطية والتّراحم. الموقعون: رئاسة الحراك الوطني من أجل ليبيا عن أعضائه: الشيخ فرج بوحسن العبيدي الشيخ إبراهيم أبوبكر نصر المقرحي الشيخ مولاي قديدي الشيخ إبراهيم على حامد الحضيري مقرر الحراك د.على احمودة حسن مسعود منسق العلاقات الخارجية د.عارف على النايض


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