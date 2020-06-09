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الإفتاء: يجوز الأكل باليد اليسرى حال عدم القدرة على استخدام اليمنى.. فيديو

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:52 م
الإفتاء: يجوز الأكل باليد اليسرى حال عدم القدرة على استخدام اليمنى.. فيديو دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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"هل حرام الأكل بالشمال أنا أشول؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم الثلاثاء، وأجاب عليه الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

وقال شلبى :"من السنة أن يأكل الإنسان بيمينه، فسيدنا النبى صلى الله عليه وسلم، قال:" يا غلام سَمِّ اللَّه، وكُلْ بِيَمِينكَ، وكُلْ مِمَّا يَلِيكَ"، وكل بيمينك هنا ليست على سبيل الوجوب، فيقول الفقهاء ويستحب أن يأكل بيمينه وذلك حينما تتوفر القدرة .

وتابع شلبى:"البعض يكتب بيده اليسرى ولا يستطيع الأكل باليمنى فيحاول وإن لم يستطع فلا وذر عليه الله سبحانه وتعالى يقول:"فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"، والنبى يقول: "إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم"، قائلاً:"إذا الأكل باليد اليسرى ليس حراما طالما لا نستطيع الأكل باليد اليمنى".

وكانت دار الإفتاء المصرية وجهت نصيحة إلى المواطنين تتعلق بآداب تناول الطعام والشراب أمام الغير، قائلة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ينبغي عدم إحداث صوت أثناء تناول الطعام والشراب؛ لما قد يدل عليه ذلك من الشره والنهم، ومع ما في ذلك من ضرر على الشارب، وحصول الضيق لمن حوله".

 

 


دار الإفتاء

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كل بيمنك

فتاوى دار الافتاء

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