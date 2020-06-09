وقال المكتب الصحفي للوزارة -في بيان أوردته وكالة سبوتنيك الروسية- : "تم تسجيل 50265 شخصاً جاءت نتائج فحصهم للكشف عن "كوفيد-19"، إيجابية، حيث تم إجراء ما مجموعه 644160 اختبارا. وخلال فترة انتشار العدوى في البلاد، توفي 282 مصابا إلى جانب إصاباتهم بعدد من الأمراض المزمنة".

كما أشارت وزارة الصحة البيلاروسية، إلى أن 24506 مصاباً في جميع إنحاء البلاد كان قد جرى تأكيد إصابتهم بـ"كوفيد-19"، قد تعافوا وخرجوا من المستشفيات.

وفي وقت سابق، بلغ الحد الأقصى للزيادة في البلاد خلال 24 ساعة 973 مصاباً، ولكنه انخفض مؤخراً بأقل من 900 مصاب واعتباراً من يوم أمس الاثنين بلغ عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" التي تم تشخيصها في بيلاروس، 49453 بما في ذلك 276 حالة وفاة.

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أعلن في الـ21 من مايو، بأن الوضع الوبائي في البلاد يتحسن تدريجيا، لكن حتى الآن لا ينبغي الاسترخاء.