إصابة مديرة صيدلية العلاج المجانى بالبحيرة بفيروس كورونا

البحيرة - ناصر جودة

أكدت مصادر طبية بالبحيرة، إصابة الدكتورة "ر.ال" مديرة صندوق دعم الدواء بمحافظة البحيرة ومديرة صيدلية العلاج المجانى بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر، أنه تم تعقيم وتطهير مبنى ديوان عام محافظة البحيرة خاصة مقر الصيدلية المجانية بالطابق الأرضى بمقر المحافظة بواسطة إدارة الطب الوقائى.

كما تم رصد المخالطين لمديرة صندوق دعم الدواء لإجراء فحوصات عاجلة لمعرفة مدى إصابتهم بفيروس كورونا .

يذكر أن مديرة صندوق دعم الدواء تشرف على صيدلية العلاج المجانى لغير القادرين التابع للمحافظة وحصلت على لقب الصيدلانية المثالية على مستوى الجمهورية وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبارها من النماذج النسائية المتميزة ودورها الكبير فى نجاح مبادرة علاج فيروس سى.