اليوم السابع
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لمدة 14 يوما..

إدارة الأزمات بالشهر العقارى توصى بإجازة مدفوعة الأجر للموظف المصاب بكورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:12 م
إدارة الأزمات بالشهر العقارى توصى بإجازة مدفوعة الأجر للموظف المصاب بكورونا الشهر العقارى-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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خاطب لجنة إدارة الأزمات بالشهر العقارى والتوثيق، الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، جمال ياقوت، وذلك لتعميم منشور على أمناء مكاتب التوثيق يتضمن بعض الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، لتيسر على موظفين الشهر العقارى الذين يخشون الإصابة بكورونا ويرغبون فى إجراء مسحات.

وتضمن المنشور أنه نظرا لصعوبة قيام موظفى الشهر العقارى والتوثيق من إجراء مسحات طبية اللازمة لبيان مدى إصابتهم بالفيروس من عدمه فقد تقرر استحقاق الموظف إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما وذلك بالنسبة لحالات محددة وهم الموظفين المصابين أو المشتبه فى إصابتهم وكذا الموظفين المخالطين للمصابين.

وأوضح المنشور أنه بالنسبة للموظفين المصابين أو المشتبه فى إصابتهم أو المخالطين فإنه يلزم قيامه بإجراء تحليل cbc صورة دم كاملة، وأشعة مقطعية على الصدر مرفق بهما تقرير يوضح مدى وجود إصابة من عدمه أو اشتباه فى الإصابة وذلك من اى مستشفى حكومة أو خاص أو مركز طبى أو معمل تحاليل أو ومركز للأشعة مرفق بهم تقرير طبيب مختص سواء حكومى أو خاص.

وأضاف المنشور أنه يلزم أيضا أن يقوم الموظف بارفاق اقرار بصحة المستندات المطلوبة معتمد من الرئيس المباشر مع تحمل المسئولية القانونية حال عدم صحة المستندات. ويتم تقديم المستندات إلى امناء كل مكتب مختص وترسل إلى مقرر اللجنة.


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