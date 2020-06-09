إجراءات الجامعات لامتحانات الفرق النهائية للوقاية من كورونا

كتب محمد صبحى

مع بدء استعدادات الجامعات الحكومية لامتحانات الفرق النهائية بالجامعات ، والتى من المقرر انطلاق أعمالها فى 1 يوليو المقبل ، وضع رؤساء الجامعات عدد من الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجان الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفيما يلى يرصد اليوم السابع أبرز الإجراءات



1 - الاستعانة بوابات وكبائن تعقيم بالجامعات

2 - ارتداء الكمامة إجباريا لدخول الامتحانات وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء

3 - مسافات آمنة بين الطلاب باللجان لا تقل عن متر ونصف

4 - تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية بصورة منتظمة ودورية

5 -منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان لتقليل التجمعات ومكافحة كورونا

6 - توزيع الطلاب على المدرجات المختلفة بالجامعات لمنع التكدس داخل الكليات







