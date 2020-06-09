اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إجراءات الجامعات لامتحانات الفرق النهائية للوقاية من كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:00 ص
إجراءات الجامعات لامتحانات الفرق النهائية للوقاية من كورونا امتحانات الجامعات
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع بدء استعدادات الجامعات الحكومية لامتحانات الفرق النهائية بالجامعات ، والتى من المقرر انطلاق أعمالها فى 1 يوليو المقبل ، وضع رؤساء الجامعات عدد من الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجان الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفيما يلى يرصد اليوم السابع أبرز الإجراءات

1 - الاستعانة بوابات وكبائن تعقيم بالجامعات
2 - ارتداء الكمامة إجباريا لدخول الامتحانات وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء
3 - مسافات آمنة بين الطلاب باللجان لا تقل عن متر ونصف
4 - تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية بصورة منتظمة ودورية
5 -منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان لتقليل التجمعات ومكافحة كورونا
6 -  توزيع الطلاب على المدرجات المختلفة بالجامعات لمنع التكدس داخل الكليات



 


جامعة القاهرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

امتحانات الفرق النهائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة