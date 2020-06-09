إجراءات الجامعات لامتحانات الفرق النهائية للوقاية من كورونا

مع بدء استعدادات الجامعات الحكومية لامتحانات الفرق النهائية بالجامعات ، والتى من المقرر انطلاق أعمالها فى 1 يوليو المقبل ، وضع رؤساء الجامعات عدد من الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجان الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفيما يلى يرصد اليوم السابع أبرز الإجراءات
1 - الاستعانة بوابات وكبائن تعقيم بالجامعات
2 - ارتداء الكمامة إجباريا لدخول الامتحانات وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء
3 - مسافات آمنة بين الطلاب باللجان لا تقل عن متر ونصف
4 - تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية بصورة منتظمة ودورية
5 -منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان لتقليل التجمعات ومكافحة كورونا
6 - توزيع الطلاب على المدرجات المختلفة بالجامعات لمنع التكدس داخل الكليات
إجراءات الجامعات لامتحانات الفرق النهائية للوقاية من كوروناالثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:00 ص
امتحانات الجامعات
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مع بدء استعدادات الجامعات الحكومية لامتحانات الفرق النهائية بالجامعات ، والتى من المقرر انطلاق أعمالها فى 1 يوليو المقبل ، وضع رؤساء الجامعات عدد من الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجان الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفيما يلى يرصد اليوم السابع أبرز الإجراءات
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