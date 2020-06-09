أهالى التل الكبير يتزاحمون على سيارة تبيع سجائر فى الشارع رغم كورونا

الإسماعيلية – السيد فلاح

شهدت مدينة التل الكبير فى محافظة الإسماعيلية، تجمع عدد كبير من أهالى المدينة على سيارة، تبيع السجائر فى وسط المدنية.

تجمع المواطنين، آثار استياء بعض المتواجدين، خاصة وأن معظمهم لا يرتدى كمامة أو جوانتى، للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أكد على حتمية التزام المواطنين وتفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

كما شدد محافظ الإسماعيلية على جميع المختصين بالجهات الحكومية وأصحاب الشركات والمحلات التجارية بالأستمرار في أعمال التطهير والتعقيم للمبانى والمنشأت، وأشار "بشارة" الى أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام فى تكثيف حملاتها التوعوية للمواطنين لأستكمال خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات لفيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين مع تطبيق القانون على المخالفين وتطبيق الغرامة التى تصل إلى 4 آلاف جنيه أو الحبس.