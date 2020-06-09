اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى التل الكبير يتزاحمون على سيارة تبيع سجائر فى الشارع رغم كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:08 م
أهالى التل الكبير يتزاحمون على سيارة تبيع سجائر فى الشارع رغم كورونا زحام أهالى التل الكبير على سيارة تبيع سجائر
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة التل الكبير فى محافظة الإسماعيلية، تجمع عدد كبير من أهالى المدينة على سيارة، تبيع السجائر فى وسط المدنية.

تجمع المواطنين، آثار استياء بعض المتواجدين، خاصة وأن معظمهم لا يرتدى كمامة أو جوانتى، للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أكد على حتمية التزام المواطنين وتفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة  بفيروس "كورونا" المستجد.

كما شدد محافظ الإسماعيلية على جميع المختصين بالجهات الحكومية وأصحاب الشركات والمحلات التجارية بالأستمرار في أعمال التطهير والتعقيم للمبانى والمنشأت، وأشار "بشارة" الى أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام فى تكثيف حملاتها التوعوية للمواطنين لأستكمال خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات لفيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين مع تطبيق القانون على المخالفين وتطبيق الغرامة التى تصل إلى 4 آلاف جنيه أو الحبس.

(1)
 

 

(2)
 

 

(3)
 

 

(4)
 

 

(5)
 

 


ازدحام الاهالى

محافظ الاسماعيلية

قرارات مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

حظر التجوال

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة