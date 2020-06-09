أذربيجان تمدد القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا حتى أول يوليو

رويترز

قالت حكومة أذربيجان إنها مددت إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا، التي شملت إغلاق الحدود، حتى الأول من يوليو .

وقالت إن الرحلات الداخلية قد تستأنف اعتبارا من 15 يونيو حزيران لكن على جميع الناس أن يبقوا في منازلهم في المدن الكبرى ومنها العاصمة باكو يومي 14 و15 يونيو حزيران بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. وفُرضت قيود مماثلة يومي السادس والسابع من يونيو حزيران.

وفرضت أذربيجان الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا يوم 24 مارس آذار ومددتها عدة مرات كان آخرها حتى 15 يونيو حزيران.