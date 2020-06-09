أخبار مصر اليوم.. الكهرباء: 19.1% زيادة في أسعار الكهرباء من يوليو القادم

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، المؤتمر الصحفى للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لإعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء.

وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلى ستكون 19.1%، بينما كانت العام الماضى 21%، موكدًا الدولة ستتحمل 22 مليار جنيه دعم للقطاع الصناعى خلال الـ 5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة 5 سنوات، موكدًا أن الرئيس السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم لمدة 3 سنوات اخرين بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وزير الكهرباء: من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات لن يحصل على دعم

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات شهريا لن يحصل على دعم من الدولة وسيتحمل التكلفة الفعلية لسعر الكيلو وات ساعة كاملة.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020 ونسب الزيادة والتطبيق يوليو المقبل

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضى 21%.

الصحة: 3.5 % نسبة الوفيات بفيروس كورونا والضحايا معظمهم مصابين بأمراض مزمنة

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان أن نسبة الوفيات بفيروس كورونا فى مصر تراجعت إلى 3.5 % مؤكدة أن الحالات التى تتوفى معظمها تعانى من أمراض مزمنة.

وزير الكهرباء: 22 مليار جنيه دعم الصناعة خلال 5 سنوات نتيجة تثبيت الأسعار

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة ستتحمل 22 مليار جنيه دعم للقطاع الصناعى خلال الـ 5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة 5 سنوات، موكدًا أن الرئيس السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم لمدة 3 سنوات جديدة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وزير الكهرباء: مد خطة الدعم 3 سنوات بناء على تعليمات الرئيس السيسى

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الرئيس السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم لمدة 3 سنوات مقبلة.

وزير الكهرباء يشيد بمبادرة "اليوم السابع" لتلقى شكاوى المواطنين

أشاد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمبادرة اليوم السابع "سيبها علينا" لتلقى شكاوى المواطنين بكافة القطاعات، موكدًا أنه يتابع جميع الشكاوى الخاصة بالكهرباء ويتابع حلها بنفسه.

نبيلة مكرم تتحدث عن إنجازات وزارة الهجرة فى عهد الرئيس السيسى

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحرص على إشراك أبناء مصر فى الخارج فى مسيرة التقدم التى تسير فيها البلاد وفى دعم استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وزير الكهرباء: تقديم طلبات العدادات الكودية إلكترونيا من الشهر المقبل

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء رسميًا اعتبارا من الشهر المقبل وسيتم فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة بدًا من 1 يوليو.

وزير الكهرباء: أعترف بشكاوى المواطنين من الفواتير و"القراءة الموحد" يحل الأزمة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه معترف بمشاكل فواتير الكهرباء التى تتلقاه الوزارة من كافة الجهات المختلفة ومعظمها يكون المشترك على حق، موكدًا أن برنامج القراءة الموحد سيحل أزمة الفواتير الخاطئة.

الرئيس السيسى يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى .

الكهرباء: إضافة خطوط جديدة بطول 3 آلاف كيلو متر تمثل مرة ونصف حجم الشبكة بالماضى

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تمت إضافة خطوط نقل كهرباء جديدة بطول 3 آلاف و642 كيلو متر، موكدًا أن هذه الكمية تعادل مرة ونصف حجم شبكة نقل الكهرباء فى السابق.

وزير الكهرباء: نسعى لضم حلايب وشلاتين للشبكة القومية لتحسين الخدمة

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تسعى لضم حلايب وشلاتين لأول مرة للشبكة القومية للكهرباء على جهد 500/220 كيلو فولت لضمان وصول أعلى مستوى من الخدمة وبجودة عالية.

وزير الكهرباء: جارى الانتهاء من تصميمات المحطة النووية فى الضبعة

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارى الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات التى تنفذها شركة روساتوم الروسية.

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الإعلام جهود التوعية لمواجهة "كورونا"

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، حيث تم استعراض آليات معالجة الإعلام المصرى لأزمة انتشار فيروس "كورونا"، والجهود المبذولة لرفع وعى المواطنين عن الفيروس، وطرق التعامل معه.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير العدل قضايا التحكيم والإجراءات الاحترازية بالمحاكم

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المستشار عمر مروان، وزير العدل، لمتابعة موقف قضايا التحكيم، والإجراءات الاحترازية المُتخذة فى المحاكم لضمان سلامة الجميع.

لطلاب الثانوية.. شاهد المراجعة النهائية فى العربى والرياضيات والكيمياء والفيزياء

أعدت وزارة التربية والتعليم محتوى تعليمى يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة من الآن وطوال فترة الامتحانات، تشمل العديد من المواد الدراسية التى يقدمها أكفأ الكوادر من وزارة التربية والتعليم، وذلك لدعم العملية التعليمية عن طريق خلق مناخ أفضل يوفر محتوى عالى الجودة للطلاب يساعدهم على استيعاب المعلومة، كما يعطى فرصة للمعلمين لتقديم شرح أفضل باستمرار.

التعاون الدولى توقع 3 اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبى بمجالى الصرف والنقل

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى التوقيع على 3 اتفاقيات تمويلية مع بنك الاستثمار الأوروبى فى مجالى الصرف الصحى والنقل بقيمة اجمالية تبلغ 122.7 مليون يورو.

السكة الحديد: وصول 31 من دفعة عربات القطارات الروسية الجديدة نهاية الشهر

أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أنه متوقع وصول أول دفعة من العربات الروسية الجديدة إلى ميناء الإسكندرية نهاية الشهر الجارى، وتضم 30 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية.

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم وشبورة بالقاهرة والعظمى 34 درجة

يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف على والرياح نشطة.

بعد تحذير رئيس البرلمان.. تعرف على مصير المبانى القريبة من الأحوزة العمرانية

وفقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقيين الأوضاع ممنوع التصالح فى المخالفات التى تم ارتكابها بشأن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة من الجهات التنفيذية، ويأتى هذا لمنع النمو العشوائى ووقف ظاهرة البناء المخالف، خاصة فى المدن الجديدة التى من الممكن أن تتحول لعشوائيات فى الوقت الذى تبذل الدولة العديد من الجهود للقضاء على هذه الظاهرة التى أصبحت تهدد شبكة الخدمات والمرافق العامة.

س وج.. هل يرتفع تنسيق القبول بالثانوى العام أمام طلاب الشهادة الإعدادية

تعلن المديريات التعليمية خلال الفترة المقبلة، تفاصيل تنسيق القبول بالثانوى العام عقب الانتهاء من إعلان نتائج الشهادة الإعدادية، اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى تفاصيل وتوقعات القبول بالثانوى العام ودرجات التنسيق.





الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

أكدت وزارة الصحة والسكان أن نسب الشفاء من كورونا بلغت 26.4 % بينما بلغت نسبة الحالات التى تحولت من إيجابية إلى سلبية للفيروس 29.9 % مشيرة إلى أن عدد الحالات المسجلة بكورونا فى مصر بلغ 35444 حالة حتى الآن.

خروج 7 حالات بعد التعافى من الإصابة بكورونا بمستشفى سوهاج التعليمى

أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن خروج 7 حالات من مصابى مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيهم من مستشفى سوهاج التعليمي.

وزير الكهرباء: استمرار تحصيل رسوم النظافة على الفاتورة لمدة عام

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تقرر استمرار شركات توزيع الكهرباء فى تحصيل رسوم النظافة على فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية لمدة عام اخر، لحين إيجاد آلية جديدة لتحصيل هذه الرسوم.

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

كشف الدكتور إيهاب سراج الدين مدير بنوك نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، أن المستشفيات والمعامل الخاصة غير مصرح لها بفصل بلازما المتعافين من فيروس كورونا لحقنها فى المصابين، مشيرا إلى أن البنوك الــ 5 التى أعلنت عنها الوزارة هى الآمن للمتبرعين المتعافين من كورونا، وتابع: لدينا إمكانات ضخمة لتأمين البلازما وتحديد كفاءتها قبل حقنها فى المصابين بكورونا.

وزير الخارجية البريطانى يرحب بالجهود المصرية لدعم حل شامل فى ليبيا

رحب وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب- خلال اتصال هاتفى مع وزير الخارجية سامح شكرى، بالجهود المصرية لدعم حل شامل فى ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين اتفقا على أهمية تعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية الأخرى، بما فى ذلك قضية "سد النهضة" .

مطار القاهرة يستقبل 5 رحلات استثنائية قادمة من السعودية ودبى لنقل 908عالقين

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، 5 رحلات طيران استثنائية، سيرتها شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى، وشركتا طيران مصريتان، لإعادة العالقين بالسعودية ودبى، وعلى متنها حوالى 908 مصريين من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد.

ننشر أسعار الكهرباء الجديدة للمرافق العامة للدولة بدءا من شهر يوليو

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ظهر اليوم الثلاثاء الاسعار الجديدة التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم على فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية.

الصحة: معياران لتحديد كفاءة بلازما المتعافين من كورونا لحقنها فى المصابين

قال الدكتورايهاب سراج الدين مدير بنوك الدم القومية بوزارة الصحة أن اللجنة العلمية المكلفة بوضع البروتوكولات العلاجية للمصابين بكورونا هى الوحيدة التى تحدد المستحقين للعلاج بالبلازما وتابع : حقن بلازما المتعافين فى المصابين بالفيروس لا يصلح لكل المرضى وهناك فئة محددة يمكنها فقط العلاج بالبلازما.

قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة بعد إعلان زيادة الأسعار

يرصد"اليوم السابع" لقرائه قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية الجديدة قبل وبعد الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطن وذلك وفقا للأسعار الجديدة التى سيتم تطبيقها بدأ من شهر يوليو القادم فى إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم والتى من المقرر أن تنتهى فى يوليو 2021، وفيما يلى قيمة فاتورة الكهرباء الفعلية بدون دعم الخاصة بشهر يوليو حسب الاستهلاك :

المشاط: "كوفيد-19" لم يعرقل جهود الاصلاح فى مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن الوزارة تضع فى أولوياتها التحقق من عدم إغفال أهداف التنمية المستدامة فى ظل أزمة كورونا، لذلك أسست "منصة" للشراكة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، والتى ستساعد على دفع الاقتصاد المصرى للأمام لما بعد هذه الأزمة فى قطاعات ذات أولوية للحكومة المصرية مثل الطاقة والنقل والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتضمن المنصة شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، ومنهم البنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية ووكالة اليابان للتعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها.

مطار القاهرة يسير ويستقبل اليوم 106 رحلات طيران دولى وداخلى وخاص وبضائع

يسير مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، 51 رحلة طيران دولى وداخلى وبضائع على مدار 24 ساعة كما يستقبل المطار أيضا 55 رحلة طيران ركاب دولى وداخلى وبضائع وخاصة تقل 6953 راكبا، حيث قالت مصادر بمطار القاهرة أن معدل التشغيل بدء يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران بسبب جائحة وباء كورونا، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين أو رحلات " الشارتر"، مما يعد مؤشر مهم على قرب عودة حركة الطيران، خصوصا ومع زيادة التشغيل بصورة بدت ملموسة.