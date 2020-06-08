BBC: مئات المرضى أصيبوا بكورونا بعد دخول المستشفى لأسباب أخرى

كتبت فاطمة خليل

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن مئات المرضى في أسكتلندا قد أصيبوا بفيروس كورونا بعد دخولهم المستشفى لأمراض أخرى، ويصل عدد هؤلاء المرضى الذين أصيبوا بالعدوى من المستشفيات 908 مرضى وتوفي منهم 218 وطالب حزب العمل بإجراء تحقيق، بينما طالب المحافظون بإصدار بيان عاجل من وزير الصحة بعد أن كشفت صحيفة هيرالد عن الأرقام.





وقالت وزير ة الصحة الأسكتلندية جين فريمان أن هناك 125 "حادثا" يشتبه في انتقال كوفيد 19 في المستشفى.لكن صحيفة هيرالد أبلغت عن رقم أعلى بكثير للمرضى بعد أن طلبت معلومات من الحكومة.وقالت أحزاب المعارضة إنها تريد معرفة ما إذا كان أي من هؤلاء الأشخاص قد أُطلق سراحهم في دور الرعاية بعد دخولهم المستشفى.

ودعا حزب العمال الاسكتلندي إلى إجراء تحقيق مستقل في ما وصفه بمعدل الإصابة "الصادم للغاية" في المستشفيات و "الافتقار إلى الصراحة" من الحكومة.وقالت المتحدثة باسم حزب العمال مونيكا لينون إنه "من الفاضح" أن ينتشر حجم العدوى في المستشفيات بهذا الشكل .

وأضافت: "تتزامن حالات التفشي هذه مع خروج المسنين من المستشفيات إلى دور الرعاية.

وتابعت "هناك حاجة إلى تحقيق عاجل ومستقل، نحتاج إلى معرفة عدد المرضى الذين أصيبوا في المستشفيات وتم تسريحهم في دور الرعاية، أثناء الاندفاع لإفراغ المستشفيات ، ومات أي منهم بسبب العدوى."

وقال مايلز بريجز المتحدث باسم حزب المحافظين الاسكتلنديين للصحة: ​​"يجب على وزير الصحة الآن الإجابة عما إذا كانت هذه الوفيات معروفة قبل النزوح الجماعي إلى دور الرعاية، وكيف انتشر الفيروس داخل المستشفيات ، وإذا تم إبلاغ أسر المرضى بالكامل. "

وقالت الحكومة الاسكتلندية إن أي وفاة مرتبطة بكوفيد 19 كانت مأساة وإنها تعمل للحد من معدلات الإصابة ودعم المتضررين.

وتابعت: "إن أي ادعاءات بأن الحكومة الاسكتلندية سعت إلى تضليل أو إخفاء الأرقام لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

وأضافت "نحن ملتزمون بالشفافية والانفتاح مع ضمان التحقق من صحة جميع الأرقام التي تم نشرها أولاً لضمان الدقة."

وقالت الحكومة إنها لا تزال تعمل على إنشاء بيانات موثقة حول الإصابات المكتسبة بفيروس كورونا من دور الرعاية الصحية وسيتم نشرها في أقرب وقت ممكن.