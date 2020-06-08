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5 خطوط جوية أوروبية تعلن توسيع جداول رحلاتها بدءا من يوليو المقبل

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:00 ص
5 خطوط جوية أوروبية تعلن توسيع جداول رحلاتها بدءا من يوليو المقبل خطوط طيران
كتبت آمال رسلان 

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بدأت مجموعة من خطوط الطيران الأوروبية إعلان توسع جداول الرحلات بداية من يوليو المقبل، فى ظل اتخاذ عدد من الدول قرارات برفع قيود السفر تدريجيا أمام حركة السياحة.

ومن أبرز الخطوط التى أعلنت عن توسيع جداولها، الخطوط الجوية الألمانية Lufthansa والخطوط الجوية النمساوية Austrian Airlines والخطوط الجوية السويسرية Swiss Air والخطوط الجوية البلجيكية Brussels Airlines وشركة الطيران Eurowings، حيث تقوم الآن شركات الطيران بتوسيع خدماتها بشكل كبير خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وهذا ينطبق على كل من الرحلات القصيرة والرحلات الطويلة، وتوسيع جداول الرحلات بتقديم أكبر عدد ممكن من الوجهات.

وفي شهر سبتمبر القادم سيتم تقديم حوالي 90% من جميع وجهات الرحلات القصيرة والمتوسطة المخطط لها بتلك الخطوط، و 70% من وجهات المسافات الطويلة مرة أخرى.

واعتبارًا من 8 يونيو فصاعدًا، يتعين على جميع الركاب ارتداء قناع الفم والأنف على متن الطائرات طوال الرحلة بأكملها، وسيتم تعديل الشروط العامة للنقل (GTC) وفقًا لذلك، وسيستمر ذلك حتى طرح لقاح للفيروس وتطعيم الناس به لوقايتهم من العدوى وبالتالي عودة الأمور لطبيعتها.

وإليك تفاصيل الرحلات الجوية:

• لوفتهانزا Lufthansa : 1. ستطير طائرات شركة لوفتهانزا وحدها إلى أكثر من 100 مرة في الأسبوع إلى وجهات في أمريكا الشمالية عبر محاورها في فرانكفورت وميونيخ اعتبارا من أكتوبر القادم.

2. من المقرر أن يتم تسيير حوالي 90 رحلة أسبوعياً إلى آسيا وأكثر من 20 رحلة إلى الشرق الأوسط وأكثر من 25 رحلة إلى أفريقيا.

3. على الرحلات القصيرة والمتوسطة، ستقدم لوفتهانزا ما مجموعه 1800 رحلة أسبوعية بدءًا من سبتمبر فصاعدًا، وسيكون هناك 102 وجهة من فرانكفورت و 88 وجهة من ميونيخ.

• الخطوط الجوية النمساوية

Austrian Airlines: 1. اعتبارًا من يوليو فصاعدًا ستقلع طائرات الخطوط الجوية النمساوية في رحلات منتظمة طويلة المدى للمرة الأولى منذ منتصف مارس إلى بانكوك وشيكاغو ونيويورك وواشنطن بما يصل إلى ثلاث رحلات أسبوعية.

2. كما سيتم توسيع عرض الشبكة الأوروبية ليشمل مسارات مختلفة اعتبارًا من يوليو فصاعدًا بما في ذلك الرحلات الجوية إلى اليونان.

• الخطوط الجوية السويسرية

Swiss Air: 1. تخطط سويس اير للعودة إلى حوالي 85% من الوجهات التي كانت تخدمها قبل أزمة كورونا اعتبارا من أكتوبر القادم مع حوالي ثلث قدرتها على هذه الخطوط من زيوريخ وجنيف إلى وجهات أوروبية.

2. كما تخطط لإعادة إدخال وجهات أخرى عابرة للقارات في شبكة الطرق.

الخطوط الجوية البلجيكية Brussels Airlines: تخطط الشركة لاستئناف عمليات الطيران في 15 يونيو الحالي إلى عدة وجهات أوروبية.

• شركة الطيران

Eurowings: 1. سوف تقوم Eurowings أيضًا بتوسيع برنامج رحلاتها بشكل كبير للمسافرين من رجال الأعمال والسائحين.

2. وتخطط للسفر إلى 80% من وجهاتها مرة أخرى خلال فصل الصيف الحالي بعد رفع تحذير السفر إلى وجهات العطلات في أوروبا في إيطاليا وإسبانيا واليونان وكرواتيا.

3. الشركة ستعيد حوالي من 30% إلى 40% من قدرتها في يوليو، مع التركيز الرئيسي على الرحلات الجوية من مطارات دوسلدورف وهامبورج وشتوتجارت ومطار كولن-بون.


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