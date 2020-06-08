اليوم السابع
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5 أيام بدون إصابات ..الرئيس التونسى يقرر رفع حظر التجول

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:15 م
5 أيام بدون إصابات ..الرئيس التونسى يقرر رفع حظر التجول قيس سعيد الرئيس التونسى
رويترز

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قرر الرئيس التونسى قيس سعيد، رفع حظر التجوال فى كامل مناطق تونس ، ابتداءا من اليوم وذلك بعد 5 أيام من تحقيق صفر إصابات جديدة.

ویأتي ھذا القرار بعد استشارة كل من رئیس مجلس نواب الشعب ورئیس الحكومة، وعلى إثر ما تم تسجیلھ من نتائج إیجابیة تتعلق بالحد من انتشار فیروس كورونا في مختلف مناطق الجمھوریة. 

وأعلنت وزارة الصحة التونسية فى بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك اليوم الاثنين، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي ، منوهة بأن عدد الإصابات استقر عند 1087.

وقالت الوزارة فى البيان: "تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 07 يونيو 2020، تمّ إجراء 61 تحليلا مخبريا من بينها 03 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 55419.

ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة، ليستقر العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس على 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 982 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و56 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

 


تونس

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