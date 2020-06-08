وزير الإعلام: المواطن شريك أساسي فى التعامل مع أزمة "كورونا"

كتب محمد أسعد

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة منذ بداية أزمة كورونا تتعامل على أن المواطن شريك أساسي في التعامل مع الأزمة.

أضاف، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية الدكتور محمد معيط، بمقر وزارة الدولة للإعلام، أنه خلال الفترة الماضية تأثر الاقتصاد بشدة، وكان هدفنا ألا يشعر المواطن بأية مشكلة، ولكن من قبيل التواصل ولمصارحة الشعب، وجدنا أهمية عقد هذا المؤتمر لإطلاع المواطنين عما حدث من تطورات بسبب فيروس كورونا.

وناشد هيكل، المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات والتدابير للتعامل مع جائحة كورونا، خاصة في ظل استمرارها.

ومن جانبه قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الاقتصاد المصري كان قد وصل لمرحلة ممتازة قبل جائحة كورونا، واستهدفنا معدلات نمو 6%، وإيرادات تزيد عن المصروفات، وتوقعنا زيادة الموازنة العامة، وقلة العجز ووصوله إلى 7.2، وزيادة الدعم، كل المؤسسات الدولية كانت ترى الاقتصاد المصري واعد جدا، واستطعنا التغلب على الكثير من المشاكل وتوفير السلع والخدمات بأسعار مستقرة، وبدأ المواطن يشعر أن الأمور بعد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادي بدأت الأمور تتحسن.

استكمل، ولكن مع جائحة كورونا، والإجراءات التي لابد من اتخاذها للحفاظ على صحة المواطنين، الإصلاح الاقتصادي ونتائجة تحملت آثار فيروس كورونا، الفوائض الموجودة تم استخدمها. للحفظا على احتياجات الانفاق المتزايدة في بعض القطاعات كالصحة، وما استتبعه إغلاق البلاد لتوفير احتياجات المواطنين.

أشار كذلك إلى أنه شهدنا خلال الفترة الحالية، إغلاق العديد من الأنشطة كالسياحة والطيران والمحلات ودور السينما والمسارح، كل هذا أثر سلبًا على إيرادات هذه الأنشطة وبعضها اختفى بالكامل، وبالتالي تأثرت الموازنة العامة للدولة، لأنها لم تعد تتلقى ضرائب من هذه الأنشطة بل أصبحت تقدم لها الدعم.