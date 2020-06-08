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هشام توفيق يكشف تفاصيل قانون قطاع الأعمال العام: ينحاز للعامل.. فيديو

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:06 ص
هشام توفيق يكشف تفاصيل قانون قطاع الأعمال العام: ينحاز للعامل.. فيديو هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب أحمد عبد الرحمن

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كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل تعديلات قانون قطاع الأعمال العام. وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي": "بعد 15 سنة من دخول القطاع الخاص ظهرت الحاجة إلى تطوير قطاع الأعمال العام كي يستطيع المنافسة، لكن التطوير لم يحدث بالأسلوب الصحيح".
 
 
وأضاف: "أكدنا أهمية إقرار تعديلات جذرية في 16 مادة، والتعديلات يشمل ضم واحد أو اثنين فقط من العاملين في مجلس الإدارة، فضلا عن إقرار توزيع أرباح على العاملين ومجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% بعيدا عن المساهم"، معلقا "القانون ينحاز للعامل".
 
وأكمل: "تعديلات القانون تنص على تصفية الشركة أو إقناع المساهم بإضافة رأس مال جديد حال خسارة الرأس مال الأساسي، فضلا عن الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إضافة إلى تحددي عدد أعضاء مجالس الإدارة بالشركات التابعة بحيث لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 9 أعضاء".
 
وأردف: "نحن محملون بديون خرافية ونبذ كافة الجهود لإعادة الهيكلة، والتعديلات تستهدف التمكين من المنافسة وأمامنا عامين على الأقل كي تؤتي خطط إعادة الهيكلة ثمارها".
 
وحول تطوير ميدان التحرير قال: "شركة الصوت والضوء التابعة للقطاع تولت عملية إضاءة ميدان التحرير، والرئيس السيسي رحب بالجهود المبذولة وإن شاء الله يشهد الرئيس الافتتاح قريبا". واختتم: "احنا مش أقل من العواصم الإدارية عشان منرجعش البهجة للشعب المصري والسياحة، وأعتقد أن ميدان التحرير ينافس إضاءة ليون في فرنسا".

وزير قطاع الاعمال

هشام توفيق

شركه الصوت والضوء

اخبار

قطاع الاعمال

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