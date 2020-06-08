اليوم السابع
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ملياردير روسى يقتنى لوحة "صرخة" بـ120 مليون دولار

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:00 ص
ملياردير روسى يقتنى لوحة "صرخة" بـ120 مليون دولار ملياردير روسى يقتنى لوحة "صرخة" بـ120 مليون دولار

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اشترى الملياردير الروسى رومان أبراموفيتش، لوحة "صرخة" للفنان النرويجى إدوارد مونش بقيمة 120 مليون دولار، وذكرت قناة تيليجرام Sotheby's Life، أن أبراموفيتش اشترى أحد الأجزاء الأربعة للوحة الموجودة فى مجموعة خاصة.

 

وجدير بالذكر، أن "صرخة" هى مجموعة لوحات قام الفنان إدوارد مونش برسمها فى الفترة بين عامى 1893 و1910، وتصور اللوحات جسم إنسان وهو يصرخ على خلفية سماء حمراء وهذه اللوحات تعتبر شعارا للمدرسة التعبيرية، وأحد الأعمال الفنية الشهيرة فى القرن العشرين.

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الوحة "صرخة" بـ120 مليون دولار

 


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